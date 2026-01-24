इंधनबचत अभियान कागदावरच
इंधन बचत अभियान कागदावरच
प्रवाशांचा खोळंबा, चालक अडचणीत
श्रीवर्धन, ता. २४ (वार्ताहर) : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या श्रीवर्धन आगारातील इंधन बचत अभियान केवळ कागदापुरते मर्यादित राहिले असून, प्रत्यक्षात आगारातील बसगाड्यांना इंधनासाठी माणगाव आगारात वळावे लागत असल्याने प्रवासी वर्गासह चालक-वाहकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. इंधन बचतीचे ब्रीद मिरवणाऱ्या आगारातच इंधन पंप बंद अवस्थेत असल्याने हे अभियान किती प्रभावी आहे, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
श्रीवर्धन आगारातून पहाटे चार वाजल्यापासून रात्री साडेनऊ वाजेपर्यंत म्हसळा, बोर्लीपंचतनमार्गे मुंबई विभागात तसेच काही बस पुणे विभागात धावतात. याशिवाय श्रीवर्धन-माणगाव मार्गावर नियमित फेऱ्या सुरू आहेत. या सर्व बसगाड्यांना मार्गस्थ होण्यापूर्वी श्रीवर्धन आगारातच इंधन भरले जाणे अपेक्षित असते. मात्र सद्य:स्थितीत आगारातील इंधन पंप बंद असल्याने सर्व बसगाड्यांना माणगाव आगारातून इंधन घ्यावे लागत आहे.
लांब पल्ल्याच्या बसगाड्यांना माणगाव आगारात इंधनासाठी किमान ३० मिनिटे थांबावे लागत असून, पंपावर आधीच एखादी बस उभी असल्यास हा कालावधी आणखी वाढतो. परिणामी प्रवासी वर्गामध्ये तीव्र नाराजी निर्माण होत असून, त्याचा रोष बसचालकांना सहन करावा लागत आहे. विशेषतः नागोठणे ते खारपाडा या मार्गावर आधीच अनेक थांबे दिले असल्याने प्रवासी त्रस्त झाले आहेत. त्यातच माणगावात इंधनासाठी होणारा विलंब भर पडत आहे. श्रीवर्धन ते मुंबई हा प्रवास साधारण पाच तास पन्नास मिनिटांचा असताना सध्या तो तब्बल सात तासांचा झाला आहे.
चौकट
इंधन फेऱ्या?
भविष्यात इंधन दरवाढीचे मोठे संकट उभे ठाकले असताना एसटी महामंडळाकडून चालकांना इंधन बचत अभियानांतर्गत डिझेल वाचविण्याचे समुपदेशन केले जात आहे. सुरक्षित, संयमी व शिस्तबद्ध वाहन चालवून इंधन खर्च कमी करणे तसेच प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले जात आहे. अभियान काळात इंधन बचत करणाऱ्या चालकांचा सत्कार करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्षात श्रीवर्धन आगारातील इंधन पंप बंद ठेवून बसगाड्यांना माणगावला इंधनासाठी फेऱ्या माराव्या लागत असल्याने इंधन बचतीऐवजी इंधनाचा अतिरिक्त अपव्ययच होत आहे. त्यामुळे श्रीवर्धन आगाराचे इंधन बचत अभियान हे फक्त कागदावरच असल्याची तीव्र चर्चा प्रवासी व कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरू आहे.
प्रतिक्रिया :
श्रीवर्धन आगारातील डिझेल पंपाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात माणगाव आगारातून डिझेल घेण्यात येत आहे.आगारातील सेवा लवकरच पूर्ववत होईल.
- महिबूब मणेर, श्रीवर्धन, आगारप्रमुख
