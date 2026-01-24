रेल्वेचा तोतया दक्षता
निरीक्षक जाळ्यात
२० हजारांची लाच उकळताना अटक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : रेल्वे मंडळाचा दक्षता निरीक्षक असल्याचा बनाव करून रेल्वे कर्मचाऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या एका तोतया अधिकाऱ्याला मध्य रेल्वेच्या दक्षता विभागाने रंगेहाथ पकडले. हरीश कांबळे असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. कल्याण रेल्वे स्थानक परिसरात गुरुवारी २० हजार रुपयांची लाच घेताना ही कारवाई करण्यात आली.
दक्षता विभागाच्या माहितीनुसार, आरोपी कांबळे याने यापूर्वी बदलीचे प्रलाेभन दाखवून तक्रारदाराकडून ६० हजार रुपये ऑनलाइन उकळले होते. प्रत्यक्षात कोणतीही बदली न झाल्याने तक्रारदाराच्या मनात संशय निर्माण झाला. त्यानंतरही आरोपीने थकबाकीची रक्कम लवकर मंजूर करून देण्याचे आश्वासन देऊन पुन्हा संपर्क साधला. मुंबई विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक कार्यालयातील थकबाकी मंजुरीच्या नावाखाली त्याने २० हजार रुपयांची मागणी केली. प्रकरण संशयास्पद वाटल्याने संबंधित रेल्वे कर्मचाऱ्याने मध्य रेल्वेच्या दक्षता विभागाकडे तक्रार केली. त्यानुसार सापळा लावून आरोपीवर पाळत ठेवण्यात आली. कल्याण रेल्वे स्थानक परिसरात पैसे घेताना आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले. कांबळे याला पुढील कारवाईसाठी कल्याण रेल्वे पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. रेल्वे पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता अधिनियम २०२३अंतर्गत कलम ३१८ (२) आणि ३१९ (२)नुसार फसवणूक आणि बनावट ओळख वापरण्याचा गुन्हा दाखल केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.