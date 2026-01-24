अंबरनाथ फॉरेस्ट नाक्यावर भरधाव ट्रकचा थरार; कारसह हातगाडीचा चक्काचूर, सुदैवाने जीवितहानी टळली !

अपघातात कारसह हातगाडीचा चक्काचूर
अंबरनाथ, ता. २४ (वार्ताहर) ः शहराच्या पश्चिम येथील फॉरेस्ट नाका परिसरात शुक्रवारी सायंकाळी भीषण अपघात घडला. एका भरधाव ट्रकचालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने ट्रकने रस्त्याकडेला उभ्या असलेल्या कारला तसेच एका हातगाडीला जोरदार धडक दिली. या धडकेत कार आणि हातगाडीचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अपघातस्थळाच्या हाकेच्या अंतरावरच सीएनजी पंप आहे. ट्रकचालकाचे नियंत्रण सुटताच ट्रक अनियंत्रित अवस्थेत पुढे धावला. त्यामुळे काही काळ परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले होते. मात्र प्रसंगावधान राखल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. सायंकाळची वेळ असल्याने या मार्गावर प्रवाशांची मोठी वर्दळ असते. अपघातामुळे काही काळ वाहतूक कोंडी झाली होती. घटनेची माहिती मिळताच अंबरनाथ पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणली. अपघातग्रस्त वाहने रस्त्याकडेला हटवून वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. या अपघातात वाहनांचे मोठे नुकसान झाले असले तरी कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
