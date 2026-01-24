तिरंगा चौकातील खांबावर तत्काळ राष्ट्रध्वज बसवा
मुरबाड, ता. २४ (बातमीदार) : शहरातील तिरंगा चौक येथील १३५ फूट उंच राष्ट्रध्वजाच्या खांबावर सध्या तिरंगा फडकत नसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या ठिकाणी तत्काळ तिरंगा राष्ट्रध्वज पुन्हा बसवून त्याची कायमस्वरूपी निगा राखण्यात यावी, अशी मागणी मुरबाड तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष दीपक वाकचौरे यांनी केली आहे.
मुरबाड शहराचे प्रवेशद्वार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तीन हात नाका परिसरात हा भव्य तिरंगा राष्ट्रध्वज उभारण्यात आला आहे. तो मुरबाड शहराची ओळख बनला आहे. मात्र, सध्या या ठिकाणी राष्ट्रध्वज नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. याशिवाय परिसरात मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता पसरल्याने शहराच्या प्रतिमेलाही धक्का बसत असल्याचे चित्र आहे. २६ जानेवारी हा राष्ट्रीय सण लक्षात घेता, तिरंगा चौक परिसराची तत्काळ स्वच्छता करण्यात यावी; तसेच या ठिकाणी राष्ट्रध्वज कायमस्वरूपी फडकत ठेवण्यात यावा, अशी स्पष्ट मागणी दीपक वाकचौरे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुरबाड नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी तसेच मुरबाडचे तहसीलदारांना निवेदन दिले आहे.
संबंधित प्रशासनाकडून तातडीने स्वच्छतेची व राष्ट्रध्वज बसवण्याची कार्यवाही झाली नाही, तर राष्ट्रवादीतर्फे परिसराची स्वच्छता करण्यात येईल. राष्ट्रध्वज हा राष्ट्रीय अस्मितेचे प्रतीक असून, त्याचा योग्य सन्मान राखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचेही निवेदनात अधोरेखित केले आहे.
