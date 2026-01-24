रस्ते, साकवाविना आदिवासी पाड्यांचा प्रवास कठीण
वज्रेश्वरी, ता. २४ (बातमीदार) : भिवंडी तालुक्यातील दुगाड ग्रामपंचायत हद्दीतील कातकरी आदिवासी वस्तीमध्ये रस्ते आणि साकवाविना प्रवास कठीण झाला आहे. यासाठी येथील अंतर्गत रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण; तसेच नाल्यावर साकव (छोटा पूल) बांधण्याची तातडीची मागणी भूमिपुत्र एल्गार संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केली आहे. या संदर्भात संघटनेचे अक्षय मुकणे व सहकाऱ्यांनी दुगाड ग्रामपंचायतीचे सरपंच व अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.
मुंबई-वडोदरा महामार्गाच्या कामामुळे विस्थापित झालेल्या तळेवाडी येथील कातकरी आदिवासी कुटुंबांचे दुगाड-तळेवाडी परिसरात पुनर्वसन करण्यात आले आहे. मात्र, पुनर्वसनानंतरही या वस्तीमध्ये अद्याप पक्के रस्ते व सुरक्षित साकव नाहीत. पावसाळ्यात वस्तीच्या प्रवेशद्वारावर असलेल्या मोठ्या नाल्यामुळे नागरिकांचा संपर्क पूर्णपणे तुटतो. यामुळे शाळकरी मुले, महिला, वृद्ध, तसेच आजारी नागरिकांना जीव धोक्यात घालून ये-जा करावी लागते. वस्तीतील अंतर्गत रस्ते कच्चे व निसरडे असल्याने अपघातांचा धोका वाढतो. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी तातडीने रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. हे रस्ते व साकवाची कामे पेसा निधी, वित्त आयोग किंवा इतर विकास निधीतून तातडीने मंजूर करून सुरू करावीत, अशी मागणी भूमिपुत्र एल्गार संघटनेचे अक्षय मुकणे, दीपक पवार, तुषार मुकणे, प्रकाश मुकणे व शरद पवार यांनी केली आहे.
