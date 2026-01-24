बालशिक्षण केंद्रांसाठी स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता
बालशिक्षण केंद्रांसाठी स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता
विधान परिषदेच्या उपाध्यक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे मत
मुंबई, ता. २४ : बदलापूर येथे नुकत्याच घडलेल्या एका चिमुकलीवरील विनयभंगाच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर प्रारंभिक बालसंगोपन व शिक्षण केंद्रांसाठी (ईसीसीई सेंटर्स) स्वतंत्र कायदा केला जावा तसेच बालकांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने ठोस उपाययोजना राबवण्याची विनंती विधान परिषदेच्या उपाध्यक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच शालेय शिक्षणमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली.
डॉ. गोऱ्हे यांनी आपल्या निवेदनात बदलापूर पश्चिम पोलिस ठाण्याला स्वतः भेट दिल्यानंतर अनेक गंभीर बाबी समोर आल्याचे म्हटले आहे. मागील ऑगस्ट २०२४मध्ये घडलेल्या दुर्दैवी घटनेची पुनरावृत्ती त्याच भागात होणे ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. ही घटना प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करीत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. शासनाने १३ मे २०२५ला घेतलेला निर्णय संपूर्ण महाराष्ट्रात पूर्वप्राथमिक शाळांत लागू झालेला नाही. शिक्षण संचालकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, याबाबत प्रशासकीय स्तरावर संभ्रम आहे. शासनाने पूर्वप्राथमिक शाळांसाठी माहिती भरण्याकरिता एक वेबसाइट सुरू केली आहे. ही माहिती भरणे बंधनकारक नसल्याने राज्यात केवळ सुमारे १२ हजार केंद्रांनी माहिती अपलोड केली आहे. या माहितीची विश्वासार्हताही संशयास्पद आहे. एनईपीनुसार तीन ते सहा वर्षांच्या मुलांसाठी प्रारंभिक बालसंगोपन व शिक्षण केंद्रांसंदर्भात कोणतीही ठोस नियमावली अद्याप जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे या केंद्रांची सुरक्षा व्यवस्था कमकुवत राहिली आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
मान्यता देताना तपासणींची उणीव
पूर्वप्राथमिक शाळांना मान्यता देण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याने १३ मे २०२५च्या शासन निर्णयातील सुरक्षा तपासणीच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे बालकांच्या सुरक्षेबाबत प्रशासन उदासीन दिसत आहे. शासन निर्णयात जिल्हा स्तरावर विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्याबाबत कोणतीही तरतूद नाही, याकडे डॉ. गोऱ्हे यांनी लक्ष वेधले आहे.
स्वतंत्र सुरक्षा नियमावली
० ते ६ वर्षांच्या मुलांसाठी सेवा देणाऱ्या सर्व संस्थांसाठी (अंगणवाडी, पूर्वप्राथमिक शाळा, ईसीसीई सेंटर्स इत्यादी) स्वतंत्र आणि बंधनकारक सुरक्षा नियमावली तातडीने जाहीर करावी. सध्याच्या ईसीसीई सेंटर, पूर्वप्राथमिक शाळा आणि अंगणवाड्यांना १३ मे २०२५चा शासन निर्णय स्पष्टपणे लागू असल्याबाबत तत्काळ स्पष्टीकरण देणारे आदेश काढावेत. तसेच ईसीसीई सेंटर्ससाठी स्वतंत्र कायदा (ॲक्ट) तातडीने तयार करून विधानमंडळात मांडावा आदी मागण्या गोऱ्हे यांनी केल्या आहेत.
