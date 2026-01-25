निवडणुकीनंतर रस्ते कामाला वेग
निवडणुकीनंतर रस्तेकामाला वेग
वाहतुकीला फटका, प्रवाशांना त्रास
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ ः मुंबई महापालिका निवडणुकीनंतर मुंबईतील रस्तेकामाला पुन्हा सुरुवात झाली आहे. पालिकेच्या २४ विभाग कार्यालयांतर्गत ही कामे टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आले आहेत. मोठ्या प्रमाणात रस्तेकामे सुरू असल्याचा फटका वाहतुकीला बसला आहे. त्याचा नाहक त्रास प्रवाशांना सहन करावा लागत आहे.
मुंबईत रस्ते काँक्रीटीकरण आणि पायाभूत सुविधांची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. यामुळे अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी होत आहे. खड्डेमुक्त शहरासाठी ७०० किमीहून अधिक रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यात येत असून, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड आणि दक्षिण मुंबईतील बेलासिस उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. हे काम याच वर्षी पूर्ण होणार आहे. दक्षिण मुंबई आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणारा कोस्टल रोड प्रकल्प प्रगतिपथावर आहे.
वाहतुकीला अडथळा
रस्त्यांच्या कामामुळे वाहतूक कोंडी
शहर आणि उपनगरांत ५०० किमीहून अधिक रस्त्यांची कामे सुरू असल्याने वाहतुकीत अडथळे येत आहेत. कामांच्या संथ गतीमुळे नागरिक त्रस्त आहेत आणि अनेक ठिकाणी वाहतूक इतरत्र वळविण्यात आली असल्याने प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
अपूर्ण रस्त्यांची कामे सुरू
खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी पालिकेने रस्ते काँक्रीटीकरणाची मोहीम हाती घेतली आहे. अपूर्ण राहिलेल्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण काम दोन टप्प्यांमध्ये हाती घेण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यामधील एकूण ६९८ रस्त्यांची कामे (३२४ किलोमीटर), तर दुसऱ्या टप्प्यात एकूण १,४२० रस्त्यांचे (३७७ किलोमीटर) काँक्रीटीकरण आता प्रस्तावित केली आहेत. ही कामे सध्या प्रगतिपथावर आहेत. रस्तेकामांसाठी नऊ कंत्राटदार नेमण्यात आले असल्याची माहिती पालिकेने दिली.
