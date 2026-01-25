महापौर आरक्षण सोडत सदोष
महापौर आरक्षण सोडत सदोष
काँग्रेसचे डॉ. दिनेश कांबळे यांची तक्रार
विरार, ता. २५ (बातमीदार)ः वसई-विरार पालिकेच्या महापौरपदासाठी आरक्षण न्यायसंगत नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस डॉ. दिनेश कांबळे यांनी केला आहे. संविधानाच्या भाग तीनमधील मूलभूत हक्कांच्या तत्त्वांशी ही सोडत विसंगत असल्याचे म्हटले आहे.
वसई-विरार महापालिकेमध्ये २०१५मध्ये महापौर पद खुले होते. नंतर यासाठी २०१९ मध्ये सोडत काढली होती. ती अनुसूचित जमातीसाठी होती. परंतु २०२०मध्ये होणाऱ्या निवडणुका कोरोना, अन्य कारणांमुळे २०२६मध्ये झाल्या. अनुसूचित जमातीसाठी बिंदूचे आरक्षण बिंदू नामावलीनुसार प्रत्यक्ष वापरात नसल्याने पुढे ओढण्यात आले. पण २०१५मध्ये पद खुल्या वर्गासाठी वापरले गेल्याने अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या महापालिकेत पाच-पाच जागा राखीव आहेत. त्यामुळे महापौरपद अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
