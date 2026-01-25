सामुदायिक विवाह सोहळा
विरार येथे सामुदायिक विवाह सोहळा
विरार ता. २५ (बातमीदार) : शिवछत्रपती समाज सेवा मंडळाचे संस्थापक पुरुषोत्तम पाटील यांच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त मंडळाच्या वतीने ५१ जोडप्यांचा सामुदायिक विवाह सोहळा रविवारी (ता. २५) दुपारी १२.३० वाजता हिंदू वैदिक पद्धतीने प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा, माण, विक्रमगड येथे पार पडला. बालयोगी श्री सदानंद महाराज यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या सामुदायिक विवाह सोहळ्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून रोहिदास पाटील (संस्थापक, शंकर नारायण महाविद्यालय भाईंदर), बाळाराम पाटील (अध्यक्ष, रयत शिक्षण संस्था, रायगड विभाग), नीलेश सांबरे (अध्यक्ष, आदिवासी सेवा मंडळ, मुंबई), राजेशभाई त्रिवेदी (अध्यक्ष, मैत्री फाउंडेशन), विजयशेठ पाटील (उद्योजक व माजी सभापती जि. प. ठाणे), प्रदीप मारोतराव खैरकर (उपाध्यक्ष, आदिवासी सेवा मंडळ), गुरुनाथ भोईर (अध्यक्ष, बालयोगी श्री सदानंद महाराज आश्रम), महेश नाईक (सचिव, आदिवासी सेवा मंडळ), यशवंत वातास (अध्यक्ष, आदिवासी शैक्षणिक सेवा), रमेश माळी (मुख्याध्यापक आश्रमशाळा, माण, विक्रमगड) तसेच शिवछत्रपती समाज सेवा मंडळाचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच पुरुषोत्तम पाटील यांचे हितचिंतक उपस्थित राहणार आहेत.
