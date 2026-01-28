मुरबाडनगरीत भक्तिभावाचा जागर
मुरबाड, ता. २८ (वार्ताहर) : गुरूप्रतिपदेच्या पावन पर्वकाळी मुरबाडनगरीत भक्तिभावाचा जागर होणार असून, मुरबाड तालुका भागवत वारकरी समाजसेवा मंडळाच्या वतीने अखंड हरिनाम सप्ताह हा भक्तिमहोत्सव २ ते ९ फेब्रुवारी या कालावधीत होणार आहे. मुरबाड येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पटांगणात हा सोहळा भक्तिभावपूर्ण वातावरणात होणार आहे.
१९९८ मध्ये गुरुवर्य वैकुंठवासी श्रीराम जोशी यांनी अनुष्ठानपूर्वक सामुदायिक श्रीज्ञानेश्वरी पारायणाची मुहूर्तमेढ मुरबाडच्या पवित्र भूमीत रोवली. या परंपरेला यंदा २९ वर्षे पूर्ण होत असून, अखंड हरिनाम सप्ताहाने मुरबाडच्या धार्मिक व सांस्कृतिक जीवनात विशेष स्थान निर्माण केले आहे. या पारायण सोहळ्याची सुरुवात आचार्य अशोक खरे, नीलेश जोशी तसेच योगी फुलनाथ महाराजांच्या पावन उपस्थितीत होणार आहे. पारायणाचे नेतृत्व वैष्णवभूषण श्रीमहंत प्रमोद महाराज जगताप व पारायणाचार्य एकनाथ महाराज कोष्टी करणार आहेत. सात दिवस अखंड चालणाऱ्या या सोहळ्यात हरिनाम, पारायण, प्रवचन व कीर्तनातून भक्तिरसाचा अनुभव भाविकांना घेता येणार आहे. या भक्तिमहोत्सवात पुणे येथील वेदमूर्ती मंदारशास्त्री खळदकर यांची दररोज सायंकाळी चार ते सहा या वेळेत ‘श्रीरामरक्षा’ या विषयावर सखोल व मार्गदर्शक प्रवचने होणार आहेत. प्रवचनांतून भक्तांना आध्यात्मिक चिंतन व नामस्मरणाची प्रेरणा मिळणार आहे. ८ फेब्रुवारीला भव्य पालखी सोहळा; तसेच दिव्य दीपोत्सव होणार आहे. या दिवशी संपूर्ण परिसर प्रकाशाने उजळून निघणार आहे. ९ फेब्रुवारीला वैष्णवभूषण श्रीमहंत प्रमोद महाराज जगताप यांच्या काल्याच्या कीर्तनाने या अखंड हरिनाम सप्ताहाची भक्तिभावपूर्ण सांगता होणार आहे.
नामवंत कीर्तनकारांचा समावेश
दररोज रात्री आठ ते दहा या वेळेत कीर्तने होणार असून, यामध्ये विक्रांत महाराज पोंडेकर, जयेश महाराज भाग्यवंत, सुभाष महाराज गेठे, माधवदास महाराज राठी, भगीरथ महाराज काळे, ओंकार महाराज दुडे तसेच आचार्य डॉ. रामकृष्ण महाराज लहवितकर यांचा समावेश आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.