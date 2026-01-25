आधारवाडी होणार डम्पिंगमुक्त
४५० टन कचरा वर्गीकरण; बायोमायनिंग प्रकल्पाला गती
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २५ : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापनात नागरिकांच्या सहकार्याने एक मोठा टप्पा गाठला आहे. शहरात दररोज तब्बल ४५० टन ओला व सुका कचरा वर्गीकरण केले जात असून, यामुळे आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड कायमस्वरूपी बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. येथील बायोमायनिंग प्रकल्पाने वेग घेतला असून, येत्या काही महिन्यांत हे क्षेत्र कचरामुक्त होणार आहे. आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडवरील सुमारे नऊ लाख मेट्रिक टन जुन्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी बायोमायनिंग प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याला सुरुवात झाली आहे. महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी नुकतीच या प्रकल्पाची तसेच उंबर्डे आणि बारावे येथील कचरा प्रकल्पांची पाहणी केली.
आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडवरील बायोमायनिंग प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याला नुकतीच सुरुवात केली आहे. या टप्प्यात सुमारे नऊ लाख मेट्रिक टन जुन्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून संपूर्ण क्षेत्र मोकळे करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त रामदास कोकरे यांच्यासमवेत आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडसह उंबर्डे येथील ओला कचरा प्रकल्प आणि बारावे येथील सुका कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांची पाहणी केली. पुढील सहा ते आठ महिन्यांत हे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच कामाचा वेग वाढावा यासाठी अधिक मशिनरी आणि मनुष्यबळ वाढवण्याची सूचना या वेळी आयुक्त गोयल यांच्याकडून देण्यात आल्या आहेत. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर उरलेली मोकळी जागा सिटी ब्युटिफिकेशन, उद्याने (पार्क) किंवा नागरिकांसाठी इतर सार्वजनिक सुविधाही विकसित करण्यासाठी वापरण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
कचरा नव्हे सोने
बारावे येथील सुका कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची पाहणी करताना आयुक्तांनी कचरा वर्गीकरणाच्या महत्त्वावर भर दिला. बारावे येथील सुका कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची क्षमता २०० टन प्रतिदिन असून, दररोज १५० टन सुका कचरा प्रक्रिया केला जात असून, त्यातून मिळणारे आरडीएफ सिमेंट आणि प्लॅस्टिक उद्योगांना पुरवले जात आहे. बायोमायनिंग प्रक्रियेतून मिळणारी माती पालिकेच्या विविध नागरी प्रकल्पांसाठी वापरली जात आहे. कोविड काळात ९० टक्क्यांहून अधिक कचरा वर्गीकरण साध्य झाल्यामुळेच आधारवाडीवर कचरा टाकणे बंद करणे शक्य झाले होते. भविष्यात शहराला कोणत्याही नवीन डम्पिंग ग्राउंडची गरज भासू नये, या दृष्टीने पालिकेचे नियोजन सुरू आहे, असे आयुक्त गोयल यांनी म्हटले.
नागरिकांनी घराघरातूनच ओला आणि सुका कचरा वेगळा दिल्यास कचरा व्यवस्थापन अधिक सोपे आणि कार्यक्षम होते. हे सहकार्य असेच कायम राहिल्यास कल्याण-डोंबिवली लवकरच डम्पिंगमुक्त होईल.
-अभिनव गोयल, आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महापालिका
