उन्हाळी पिकांना ‘सूर्या’मुळे संजीवनी
घोळ परिसरातील कोकण पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमुळे जलस्तरात वाढ
कासा, ता. २५ (बातमीदार)ः डहाणू तालुक्यातील सूर्या नदीवर एमएमआरडीएच्या माध्यमातून तीन वर्षांपूर्वी घोळ, आंबिवली, उर्से आणि चिंचारे परिसरात ५० कोटींचा खर्च करून कोकण पद्धतीचे पाच बंधारे उभारले आहेत. या बंधाऱ्यांमुळे परिसरातील उन्हाळी पिकांना संजीवनी मिळाली आहे.
सूर्या धरण प्रकल्पातून कवडास व धामणी बंधाऱ्यांतून मोठ्या प्रमाणात पाणी नदीपात्रातून वाहून जात होते. या पाण्याचा योग्य उपयोग व्हावा, भूजल पातळी वाढावी आणि शेतीला आधार मिळावा, या उद्देशाने कोकण पद्धतीचे बंधारे बांधून पाणी अडवण्याची व्यवस्था करण्यात आली. परिणामी डहाणू तालुक्यातील अनेक भागांत कालव्याचे पाणी पोहोचले आहे. या बंधाऱ्यांमुळे उन्हाळ्यात दरवर्षी पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच वाढलेल्या जलसाठ्यामुळे उन्हाळी भातशेती, पालेभाज्या तसेच विविध भाजीपाला पिकांची लागवड शक्य झाली आहे.
व्यवस्थापन गरजेचे
- घोळ येथील बंधाऱ्यात सुमारे ०.१६२ दशलक्ष घनमीटर इतका जलसाठा उपलब्ध आहे. या साठ्याचा थेट फायदा नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना होत असून, स्थलांतराचे प्रमाणही घटले आहे. साधारणपणे ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान पाणी अडवण्याची कार्यवाही होते.
- यंदा बंधाऱ्यांमध्ये पाणी अडवण्याची प्रक्रिया उशिरा सुरू झाल्याने काही प्रमाणात पाणी वाहून गेल्याची खंत व्यक्त होत आहे. सूर्या नदीकाठच्या जलस्रोतांचे संवर्धन, भूजल पुनर्भरण आणि कृषी उत्पादनवाढीसाठी योग्य व्यवस्थापन होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
पूर्वी कालव्यांचे पाणी सर्वत्र पोहोचत नव्हते, पण कोकण पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले आहे.
- संजय सावकारे, ग्रामस्थ
बंधाऱ्यांमध्ये पाणी रोखण्याच्या उपाययोजना केल्या आहेत. लवकरच येथे मोठ्या प्रमाणात पाणी साठेल.
़- प्रवीण भुसारे, सहाय्यक अभियंता, पाटबंधारे विभाग
