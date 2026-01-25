श्रीवर्धनमध्ये पाणीबाणी
जलशुद्धीकरण प्रकल्प असूनही अशुद्ध पाणी; लोकप्रतिनिधींकडून पाणीपट्टी न भरण्याचे आवाहन
श्रीवर्धन, ता. २५ (वार्ताहर) : श्रीवर्धन शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी रानवली धरणावर तब्बल २४ कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेला आधुनिक जलशुद्धीकरण प्रकल्प सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. सौरऊर्जेवर चालणारा हा प्रकल्प २०२३ मध्ये कार्यान्वित करण्यात आला असून, शहरवासीयांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे हा त्यामागचा उद्देश होता. विशेष म्हणजे उच्च घनतेच्या पॉलिथिलीन जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या असूनदेखील कमी दाबाने पाणी येणे, अशुद्ध पाणी पुरवठा अशी विविध तक्रारीमुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
रानवली धरण ते श्रीवर्धन शहरादरम्यान सुमारे आठ किलोमीटर अंतरावर उच्च घनतेच्या पॉलिथिलीन जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. शहरात सध्या सुमारे २७०० नळ ग्राहक असून, प्रकल्पाच्या लोकार्पणानंतर नियमित आणि शुद्ध पाणीपुरवठा अपेक्षित होता. मात्र प्रत्यक्षात अनेक वेळा अशुद्ध पाण्याचा पुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. त्याचबरोबर काही दिवसांच्या अंतराने जलवाहिनीला चार ते पाच फूट लांबीचे तडे जात असल्याने पाणीपुरवठा वारंवार बंद ठेवावा लागत आहे. यामुळे ग्राहकांची मोठी गैरसोय होत असून, हजारो लिटर पाणी वाया जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. परिणामी, २४ कोटी रुपयांचा प्रकल्प अक्षरशः पाण्यात गेल्याची टीका होत आहे. दरम्यान, या पाणीपुरवठा योजनेचे काम करणाऱ्या खासगी कंपनीने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. निविदा व डिझाइननुसारच योजना पूर्ण करण्यात आली असून, ही योजना नगरपरिषदेच्या ताब्यात देताना ती सुरळीत सुरू होती. सध्याच्या काळात गळती का होत आहे, यासाठी योजना चालवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे तांत्रिक ज्ञान व प्रशिक्षण तपासणे गरजेचे असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले आहे.
आंदोलनाचा इशारा
या पार्श्वभूमीवर नगरसेवक संतोष वेश्वीकर यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. योग्य व नियमित पाणीपुरवठा होत नसेल तर नागरिकांनी पाणीपट्टी भरू नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. तसेच दोषी ठेकेदार व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, ठेकेदाराला काळ्या यादीत का टाकू नये, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. जलवाहिनी फुटल्यानंतर वाया जाणाऱ्या हजारो लिटर पाण्याचा हिशोब कोण देणार, नगरपरिषद की ठेकेदार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
चौकट :
जलवाहिन्यांबाबत दावा व शंका
उच्च घनतेच्या पॉलिथिलीन जलवाहिन्या या टिकाऊ, लवचिक व गंज-प्रतिरोधक मानल्या जातात. हवामान बदलांचा त्यांच्यावर कमी परिणाम होतो आणि त्या दीर्घकाळ टिकतात, असा दावा केला जातो. मात्र श्रीवर्धनमध्ये या जलवाहिन्या वारंवार फुटत असल्याने त्यांच्या दर्जाबाबत ग्राहकांमध्ये शंका निर्माण केली जात आहे.
