श्रीवर्धनमध्ये राष्ट्रवादीची आघाडी, भाजप ‘बॅकफूट’वर
श्रीवर्धन, ता. २५ (बातमीदार) : तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण दिवसेंदिवस तापत असून, उमेदवारी अर्ज, एबी फॉर्म वाटप आणि संभाव्य भाजप-राष्ट्रवादी युतीच्या चर्चेमुळे मतदारांइतकाच कार्यकर्त्यांमध्येही मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. अधिकृत उमेदवारांच्या यादीवर नजर टाकली असता भाजपने बहुतांश ठिकाणी हात आखडता घेतल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने संघटित ताकदीने सर्वच गणांत उमेदवार उभे करत आघाडी घेतली आहे. त्यातच मोठ्या प्रमाणावर अपक्ष मैदानात उतरल्याने यंदाची निवडणूक बहुकोनी आणि अनिश्चिततेने भरलेली ठरणार असल्याचे चित्र आहे.
तालुक्यात जिल्हा परिषदेसाठी दोन गटांत एकूण नऊ उमेदवार रिंगणात आहेत. बोर्ली पंचतन गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शेतकरी कामगार पक्ष यांच्यात थेट सामना रंगणार असला तरी आराठी गटात तब्बल सात उमेदवार उभे राहिल्याने चुरस वाढली आहे. येथे राष्ट्रवादी, शिवसेना व काँग्रेस या प्रमुख पक्षांसह चार अपक्षांनी जोरदार फिल्डिंग लावल्याने अधिकृत पक्षीय समीकरणांपेक्षा स्थानिक गटबाजीच निकाल ठरविणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. जिल्हा परिषद पातळीवर अपक्षांची सर्वाधिक उपस्थिती हीच विशेष बाब ठरत आहे. पंचायत समितीच्या चार गणांत तर अधिकच रंगतदार लढतीचे चित्र आहे. दिघी गणात तब्बल १० उमेदवार रिंगणात असून, राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना, शेकाप, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्यासह पाच अपक्षांनी निवडणूक अधिकच गुंतागुंतीची केली आहे. बोर्ली पंचतन गणात सहा उमेदवार, तर आराठी व बागमांडला या दोन्ही गणांत प्रत्येकी पाच उमेदवार रिंगणात आहेत. विशेष म्हणजे या दोनच गणांत भाजपने अधिकृत एबी फॉर्म देत उमेदवार उभे केले असून, इतर ठिकाणी भाजप कार्यकर्त्यांनी अपक्ष म्हणून अर्ज भरल्याचे दिसून येते.
भाजप कार्यकर्त्यांत नाराजी
भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडून श्रीवर्धन विधानसभा मतदारसंघात स्पष्ट धोरण न आखल्याने स्थानिक पदाधिकारी व कार्यकर्ते नाराज असल्याची चर्चा आहे. अधिकृत उमेदवारी न मिळाल्याने अनेकांनी अपक्ष म्हणून अर्ज भरले आहेत. त्यामुळे ‘युती आहे की नाही?’ हा प्रश्न सध्या तालुक्याच्या राजकारणात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. युती झाल्यास कोण माघार घेणार, कोणाला अधिकृत पाठिंबा मिळणार, की अपक्षांनाच बळ देणार, याबाबत अद्यापही अनिश्चितता कायम आहे.
निर्णायक दोन दिवस
मंगळवारी (ता. २७) चिन्हवाटप व उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत असल्याने पुढील दोन दिवसांतच राजकीय समीकरणे स्पष्ट होणार आहेत. मात्र, सध्याच्या घडीला श्रीवर्धनमध्ये गोंधळ, नाराजी, अपक्षांची ताकद आणि राष्ट्रवादीची संघटित तयारी हीच निवडणुकीची प्रमुख वैशिष्ट्ये ठरत असून, अंतिम क्षणापर्यंत राजकीय घडामोडींचा थरार कायम राहणार आहे.
