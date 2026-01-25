मराठी भाषा संवर्धनाची सुरुवात आपल्या घरापासून व्हावी
मराठी भाषा संवर्धनाची सुरुवात आपल्या घरापासून व्हावी
नगरसेविका उर्मिला पांचाळ यांचे प्रतिपादन
शिवडी, ता. २५ (बातमीदार) : मराठी भाषा संवर्धनाची सुरुवात आपल्या घरापासून झाली पाहिजे. इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेतल्याने चांगले करिअर करता येते, हा समज चुकीचा आहे. मराठी माध्यमातून शिक्षण घेऊनही आयुष्य उज्ज्वल करता येते, असे उद्गार मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत दुसऱ्यांदा विजयी झालेल्या ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नगरसेविका उर्मिला पांचाळ यांनी काढले. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ सार्वजनिक ग्रंथालय आणि वाचनालयाच्या विद्यमाने मनोहर फाळके सभागृहात मराठी भाषा संवर्धन दिन पंधरवडा सोहळा पार पडला. त्या वेळी नगरसेविका पांचाळ प्रमुख पाहुण्या म्हणून बोलत होत्या.
संघटनेचे अध्यक्ष आमदार सचिन अहिर यांच्या प्रेरणेने संपन्न झालेल्या या सोहळ्याच्या अध्यक्षस्थानी वाचनालयाचे अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते होते. याप्रसंगी केईएम रुग्णालयाच्या परिचारिका विभागाच्या प्रमुख डॉ. प्रतिमा नाईक, कवियत्री छाया वांगडे प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होत्या.
अध्यक्षस्थानावरून बोलताना गोविंदराव मोहिते म्हणाले की, मुंबईसह ग्रामीण भागातील ६ हजार शाळा कायमच्या बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत, या विरुद्ध आवाज उठविला गेला पाहिजे.
डॉ. प्रतिमा नाईक यांनी स्त्रियांनी आरोग्य विषयक घ्यावयाची काळजी आणि कवियत्री छाया वांगळे यांनी साहित्यातील विविध पैलू उलगडून दाखविले. कार्यक्रमाला खजिनदार निवृत्ती देसाई, उपाध्यक्ष सुनील बोरकर, सचिव शिवाजी काळे, कथालेखक काशिनाथ माटल, आंबेकर श्रम संशोधन संस्थेचे संचालक जी. बी. गावडे, उपशाखाप्रमुख उज्वला भगत आदी मान्यवर उपस्थित होते. प्रास्ताविक ग्रंथपाल ममता घाडी यांनी केले, तर सूत्रसंचालन उपाध्यक्ष बजरंग चव्हाण यांनी केले. या वेळी हळदी-कुंकू समारंभही पार पडला. समारंभाला महिला कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
फोटो - 525
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.