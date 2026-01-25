लोहगड ते भिवगड ३५ हजार धारकऱ्यांची ऐतिहासिक पायी यात्रा
कर्जत, ता. २५ (बातमीदार) : श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानच्या माध्यमातून दरवर्षी आयोजित करण्यात येणारी ऐतिहासिक धारातीर्थ गडकोट मोहीम यंदा मावळ ते कर्जत तालुक्यात मोठ्या उत्साहात आणि शिस्तबद्ध वातावरणात पार पडत आहे. किल्ले लोहगड ते भिवगड (मार्गे एकवीरा देवी व राजमाची गड) अशी ही पायी गडवाटेची यात्रा २३ ते २६ जानेवारी या कालावधीत सुरू आहे.
या मोहिमेसाठी देशभरातून हजारो धारकरी सहभागी झाले असून, यंदा या मोहिमेसाठी तब्बल १ लाख ९२ हजारांहून अधिक नोंदणी झाल्याची माहिती आयोजकांकडून देण्यात आली आहे. त्यापैकी पुणे जिल्ह्यातील मावळ भागातून सुमारे ३५ हजार धारकरी रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्याच्या दिशेने पायी मार्गस्थ झाले आहेत. धारातीर्थ गडकोट मोहीम २०२६ अंतर्गत श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान कर्जत-खालापूर विभागाच्या वतीने, कर्जत तालुक्यातील गौरकामथ ग्रामपंचायत हद्दीतील भिवगडाच्या पायथ्याशी सुमारे ३५ हजारांहून अधिक धारकऱ्यांचा २५ जानेवारी रोजी मुक्काम आयोजित करण्यात आला आहे. सोमवार, २६ जानेवारी रोजी सकाळी या ऐतिहासिक मोहिमेची सांगता होणार आहे. या मोहिमेला संभाजी भिडे गुरुजी यांचे मार्गदर्शन लाभत असून, त्यांच्या कर्जत आगमनावेळी तालुक्यात उत्स्फूर्त स्वागत करण्यात आले. कर्जत शहरात दाखल होताच असंख्य धारकऱ्यांनी त्यांचे दर्शन घेतले. यावेळी कर्जतचे आमदार महेंद्र थोरवे यांनीही विठ्ठल मंदिर परिसरात गुरुजींचे स्वागत केले. मोहिमेदरम्यान ठिकठिकाणी नियोजित भंडारे, शिस्तबद्ध मुक्काम व्यवस्था तसेच स्वयंसेवकांच्या माध्यमातून सुरक्षिततेची काळजी घेण्यात आली आहे. शिवशंभूंच्या विचारांचा जागर, हिंदू धर्मसंस्कार आणि राष्ट्रप्रेमाचा संदेश देणारी ही मोहीम सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असून, शांततेत व शिस्तीत या ऐतिहासिक गडकोट मोहिमेची सांगता होणार आहे.
