निवडणुकीनंतर महापालिकेची पहिली आढावा बैठक
उल्हासनगर, ता. २५ (बातमीदार) : महापालिका निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच प्रशासन कामकाजात सक्रिय झाले आहे. अतिरिक्त आयुक्त डॉ. धीरज चव्हाण यांनी आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रभाग अधिकाऱ्यांसोबत पहिली आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत निवडणुकीच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात थांबलेली विकासकामे व नागरी समस्या तातडीने मार्गी लावण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले.
महापालिकेची निवडणूक प्रक्रिया २३ डिसेंबरपासून सुरू झाली होती. १५ जानेवारीला मतदान, तर १६ जानेवारीला मतमोजणी पार पडून एकूण ७८ नगरसेवक निवडून आले. या संपूर्ण कालावधीत पालिका अधिकाऱ्यांवर निवडणूकविषयक विविध जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्याने अनेक विकासकामे आणि नागरिकांच्या दैनंदिन समस्या प्रलंबित राहिल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर झालेल्या आढावा बैठकीत डॉ. धीरज चव्हाण यांनी सर्व प्रभाग अधिकाऱ्यांना प्रलंबित कामांचा तातडीने आढावा घेऊन त्यांना गती देण्याचे आदेश दिले. रस्ते दुरुस्ती, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, नालेसफाई, कचरा व्यवस्थापन आदी नागरी सुविधांशी संबंधित कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच नागरिकांच्या तक्रारींकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्यावर त्वरित कार्यवाही करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. बैठकीला जनसंपर्क अधिकारी अजय साबळे, नोडल अधिकारी गणेश शिंपी, सहायक आयुक्त विशाल कदम, अलका पवार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
समन्वयाने काम करा
निवडणुकीमुळे काही काळ प्रशासकीय कामकाजावर मर्यादा आल्या असल्या तरी आता कोणतीही दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. प्रत्येक विभागाने समन्वयाने काम करून विकासकामे वेगाने पूर्ण करावीत, असे स्पष्ट निर्देश डॉ. चव्हाण यांनी बैठकीत दिले.
