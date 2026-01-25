केडीएमसीत ठाकरे गट विरोधी बाकावर बसणार, शिंदेसेनेला पाठिंबा नाहीच
ठाकरे गट विरोधी बाकावर बसणार!
कल्याण-डोंबिवलीसाठी उद्धव यांचे नगरसेवकांना स्पष्ट आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २५ ः कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत सुरू असलेल्या राजकीय घोडेबाजाराच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांची रविवारी मातोश्रीवर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत शिवसेना शिंदे गटाला पाठिंबा द्यायचा नाही आणि महापालिकेत ठाकरेंचा गट विरोधी पक्षाच्या भूमिकेतच बसणार, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजते.
महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे नवनिर्वाचित नगरसेवक सातत्याने मातोश्रीवर जाऊन उद्धव ठाकरे यांची भेट घेत आहेत. त्याचाच भाग म्हणून आज कल्याण-डोंबिवलीतील नगरसेवकांनी ठाकरे यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. या वेळी महापालिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर राजकीय घोडेबाजार सुरू असल्याची भावना नगरसेवकांनी पक्षप्रमुखांकडे व्यक्त केली.
आक्रमक लढा देण्याचा निर्धार
बैठकीदरम्यान ठाकरे यांनी नगरसेवकांना सांगितले, आपण ही निवडणूक शिंदे सेना आणि भाजपच्या विरोधात लढलो आहोत. सत्तेच्या लालसेपोटी कोणत्याही तडजोडीचा प्रश्नच येत नाही. महापालिकेत शिवसेना ठाकरे गट विरोधी बाकावर बसून आक्रमक भूमिका घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मातोश्रीवरील बैठकीनंतर ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांनी पक्षाच्या निर्णयाला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. तसेच विरोधी बाकावर बसून महापालिकेतील घोडेबाजार, सत्तेचा गैरवापर आणि जनविरोधी निर्णयांविरोधात आक्रमक लढा देण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
चर्चांना पूर्णविराम?
भाजप महायुतीला संख्याबळ मिळाले असले, तरी शिवसेना शिंदे गटाचे सर्वाधिक ५३ नगरसेवक निवडून आले आहेत. मात्र, सत्तास्थापनेसाठी त्यांना अजूनही अतिरिक्त नगरसेवकांची गरज आहे. याच पार्श्वभूमीवर मनसेच्या पाच नगरसेवकांनी शिवसेनेला पाठिंबा दिल्याच्या चर्चांमुळे राजकीय हालचालींना वेग आला होता. तसेच ठाकरे गटाचे चार नगरसेवक नॉट रिचेबल असल्यानेही राजकीय वर्तुळात गोंधळ निर्माण झाला होता. मात्र, आजच्या बैठकीनंतर या सर्व चर्चांना पूर्णविराम मिळाल्याचे चित्र आहे.
आम्ही ही संपूर्ण निवडणूक शिंदे सेना आणि भाजपच्या विरोधात लढलो आहोत. आमचे नगरसेवक पाच ते सहा हजार मतांच्या फरकाने निवडून आले आहेत. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांसोबत जाण्याचा प्रश्नच येत नाही. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत शिवसेना ठाकरे गट विरोधी पक्षाच्या भूमिकेतच बसणार आहे.
- वरुण सरदेसाई, आमदार (ठाकरे गट)
