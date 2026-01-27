५१ जण अडकले लग्नबंधनात
विक्रमगडमध्ये सामुदायिक विवाह सोहळा
विक्रमगड, ता.२७ (बातमीदार)ः शिवछत्रपती समाज सेवा मंडळ जुचंद्रचे संस्थापक पुरुषोत्तम पाटील यांच्या पंचाहत्तरीनिमित्त ५१ जोडप्यांच्या सामुदायिक विवाह सोहळा विक्रमगड येथे पार पडला. यावेळी बालयोगी सदानंद महाराज यांनी वधू-वरांना आशीर्वाद दिले.
शिव छत्रपती समाज सेवा मंडळाच्या माध्यमातून गेली ५० वर्षे पुरुषोत्तम पाटील ठाणे-पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी भागात शिक्षक, आरोग्य आणि सामाजिक कार्यात सक्रिय आहेत. वयाच्या पंचाहत्तरीनिमित्त त्यांनी कौटुंबिक कार्यक्रमाएेवजी सामुदायिक विवाहसोहळ्याच्या संकल्प केला होता. यानिमित्त जव्हार, मोखाडा, तलासरी, विक्रमगड येथील ५१ जोडप्यांचासामुदायिक विवाह सोहळा विक्रमगडमधील मान आश्रमशाळेत पार पडला. यावेळी मंगळसूत्र, कपडे, सर्व संसारोपयोगी वस्तू पुरुषोत्तम पाटील यांच्या वतीने कन्यादान करण्यात आले. तुंगारेश्वर देवस्थानचे पूज्य बालयोगी सदानंद महाराज यांनी नवविवाहितांना आशीर्वाद दिले. तर शंकर नारायण विद्यालय भाईंदरचे संस्थापक रोहिदास पाटील, आदिवासी सेवा मंडळाचे उपाध्यक्ष प्रदीप खैरनार, बालयोगी सदानंद महाराज आश्रमचे अध्यक्ष गुरुनाथ भोईर, सचिव महेश नाईक, आदिवासी शैक्षणिक सेवा संस्थेचे अध्यक्ष यशवंत वातास, मान आश्रमशाळेचे मुख्याद्यापक रमेश माळी, शिक्षकवर्ग आणि शिवछत्रपती समाज सेवा मंडळाचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
