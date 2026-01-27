शासकीय योजनांचा जव्हारमध्ये खोळंबा
जव्हारमध्ये शासकीय योजनांचा खोळंबा
तहसीलमध्ये जन्म-मृत्यू नोंदणीची प्रकरणे प्रलंबित
जव्हार, ता. २७ (बातमीदार)ः तहसील कार्यालयात जन्म, मृत्यू नोंदींची शेकडो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे दुर्गम भागात शासनाच्या विविध योजनांसाठी कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात अडचणी येत असल्याने सामान्य नागरिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
शासनाच्या १२ मार्च २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदींबाबत १५ दिवसांत आदेश देणे बंधनकारक असताना प्रत्यक्षात अनेक अर्ज गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आधार कार्ड दुरुस्ती, शालेय दाखले, पेन्शन, विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जन्म-मृत्यू दाखले अनिवार्य असताना नोंदींअभावी नागरिकांच्या अडचणी वाढवत आहे. २०११-१२ मध्ये काढण्यात आलेल्या आधार कार्डामध्ये अंदाजे जन्मतारखा नोंदवल्याने आता दुरुस्तीसाठी जन्म दाखल्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. मात्र, जुन्या नोंदी गहाळ होणे, फायली सापडत नसणे तसेच नागरिकांना उडवा-उडवीची उत्तरे दिली जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना समन्स बजावून सर्व प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत, अशी मागणी जोर धरत आहे.
-----------------------------
जन्म व मृत्यू नोंदी प्रलंबित राहिल्याने विद्यार्थी, वयोवृद्ध, गरजू नागरिक शासकीय योजनांपासून वंचित राहत आहेत. शासनाचे स्पष्ट आदेश असताना १५ दिवसांत निर्णय होत नाही, ही गंभीर बाब आहे. त्याबाबत जव्हार तहसीलदारांना सूचना देण्यात येतील.
- हरिश्चंद्र भोये, आमदार
