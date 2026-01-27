शॉर्ट सर्किटमुळे बकरी फार्मला लागलेल्या आगीत शेकडो बकऱ्यांचा मृत्यू
कर्जतमध्ये भीषण आग
राबीया बकरी फार्ममधील ४०० बकऱ्यांचा होरपळून मृत्यू
कर्जत, ता. २७ (बातमीदार) ः कर्जत-नेरळ रस्त्यालगत असलेल्या माणगावतर्फे वरेडी गावच्या हद्दीतील राबीया बकरी फार्मला रविवारी (ता. २५) मध्यरात्री भीषण आग लागली. या आगीत फार्ममधील अंदाजे ३०० ते ४०० बकऱ्यांचा होरपळून मृत्यू झाला. या घटनेत कोणतीही मनुष्यहानी झाली नसली तरी, व्यावसायिकाचे सुमारे एक कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
मुंबई येथील तालिब सय्यद अशरफ अली यांच्या मालकीचे राबीया फार्म आहे. मध्यरात्रीच्या सुमारास फार्म परिसरातून अचानक धुराचे लोट आणि आगीच्या ज्वाळा दिसू लागल्या. काही क्षणांतच आगीने रौद्र रूप धारण केले आणि बकरी पालनासाठी उभारलेल्या शेड्स आगीच्या विळख्यात सापडल्या. आगीची तीव्रता इतकी होती की, बकऱ्यांना बाहेर काढण्याची संधीही मिळाली नाही. या आगीमुळे व्यावसायिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे.
शॉर्टसर्किटचा प्राथमिक अंदाज
ही आग विद्युतवाहिन्यांमधील बिघाडामुळे म्हणजेच शॉर्टसर्किटमुळे लागल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. आगीची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी मदतीसाठी धाव घेतली. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी दाखल होत शर्थीचे प्रयत्न करून आगीवर नियंत्रण मिळवले. घटनेनंतर महसूल व पशुसंवर्धन विभागाकडून पंचनामा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, नुकसानभरपाईची मागणी करण्यात येत आहे. घटनास्थळी नेरळ पोलिस ठाण्याचे प्रभारी पोलिस निरीक्षक राहुल वरोटे यांनी आपल्या पथकासह धाव घेत आवश्यक कार्यवाही केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.