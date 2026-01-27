अंबोलीत अतिवेगाला वेसण
अंबोलीत अतिवेगाला वेसण
१५० दुचाकीचालकांना पोलिसांचे मार्गदर्शन
कासा, ता.२७ (बातमीदार)ः मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील आंबोली परिसरात मुंबई, ठाणे, पुणे आदी भागातून दुचाकी चालक मोठ्या संख्येने एकत्र येत असतात. मात्र, काहीजण शर्यती लावत असल्याने अपघातांचा धोका वाढल्याने प्रजासत्ताक दिनी पोलिसांनी मार्गदर्शन केले.
चारोटी येथील महामार्ग पोलिस मदत केंद्राच्यावतीने रस्ता सुरक्षा अभियाना अंतर्गत प्रजासत्ताक दिनी जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात आला. या उपक्रमात सुमारे १५० ते २०० बाईक रायडर्स सहभागी झाले होते. यावेळी महामार्गावर दुचाकी चालवताना पाळावयाचे नियम, सुरक्षित अंतराचे महत्त्व, वेगमर्यादा तसेच अपघात टाळण्यासाठी आवश्यक खबरदारीबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच हेल्मेटचा वापर, वाहनांची नियमित तपासणीचे आवाहन करण्यात आले. या कार्यक्रमावेळी प्रभारी अधिकारी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमोल जाधव, पोलिस उपनिरीक्षक महेबुब मकानदार यांच्यासह दहा पोलिस कर्मचारी उपस्थित होते.
