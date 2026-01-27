डोंबिवलीत अद्ययावत ''नागरी सुविधा केंद्र''
डोंबिवलीत अद्ययावत ‘नागरी सुविधा केंद्र’
महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या हस्ते लोकार्पण
कल्याण, ता. २७ (वार्ताहर) : नागरिकांना महापालिकेच्या सेवा एकाच छताखाली आणि अधिक सोयीस्कररीत्या उपलब्ध करून देण्यासाठी मानपाडा रोडवरील जगन्नाथ कॉमर्स प्लाझा येथे नूतन ‘नागरी सुविधा केंद्रा’चे शानदार उद्घाटन करण्यात आले. प्रजासत्ताकदिनाचे औचित्य साधून महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या हस्ते या केंद्राचा लोकार्पण झाले.
डोंबिवली विभागीय कार्यालयातील जुनी इमारत धोकादायक झाल्यामुळे नागरी सुविधा केंद्र तात्पुरते इतरत्र हलवण्यात आले होते; मात्र नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी हे केंद्र उभारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. जगन्नाथ कॉमर्स प्लाझा येथील पहिल्या मजल्यावरील महापालिकेच्या १२०० चौरस फूट जागेचे रूपांतर आता अद्ययावत केंद्रात करण्यात आले आहे. या केंद्रात नागरिकांना जलद सेवा मिळावी यासाठी आठ काउंटर उभारण्यात आले आहेत. या सोहळ्याला अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे, शहर अभियंता अनिता परदेशी, अतिरिक्त शहर अभियंता (यांत्रिकी) प्रशांत भागवत, महापालिका सचिव किशोर शेळके, उपायुक्त रामदास कोकरे, बाळासाहेब चव्हाण, कार्यकारी अभियंता मनोज सांगळे, शैलेश कुलकर्णी आणि सहाय्यक आयुक्त सुषमा मांडगे, भारत पवार, प्रसाद ठाकूर यांच्यासह इतर अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी दोन हेल्प डेस्क आहेत. तसेच कॅशियर रूम, स्टोअर रूम, सर्व्हर रूम आणि स्वच्छतागृहे असे विविध कक्ष आहेत. येथील संपूर्ण कामकाज संगणकीय प्रणालीद्वारे पार पडेल. मालमत्ता कर, पाणीपुरवठा देयके भरणे आणि विविध नागरी सुविधांचे अर्ज स्वीकारले जातील.
जन्म-मृत्यू विभागाचा पत्ता बदलला
या वेळी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे उपायुक्त समीर भूमकर यांनी महत्त्वाची माहिती दिली की, जन्म-मृत्यू विभागाचे कामकाज या नवीन केंद्रातून चालणार नसून, ते विराट मॅन्शन, गोपाळ नगर रस्ता क्र. १, डोंबिवली (पूर्व) येथूनच चालवले जाईल. नागरिकांनी याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
