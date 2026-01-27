घाटकोपर-असल्फा-साकीनाका मार्गावर भीषण वाहतूक कोंडी
नागरिक हैराण; आपत्कालीन सेवांनाही फटका
घाटकोपर, ता. २७ (बातमीदार) : घाटकोपरहून असल्फा मार्गे साकीनाका व अंधेरीकडे जाणाऱ्या प्रमुख रस्त्यावर गेल्या अनेक दिवसांपासून भीषण वाहतूक कोंडी निर्माण झाली असून, नागरिकांचे जनजीवन अक्षरशः ठप्प झाले आहे. मेट्रो सेवा सुरू असली तरी स्थानिक रहिवासी व वाहनचालकांना रस्तेमार्गावरच अवलंबून राहावे लागत असल्याने भटवाडी, काजूपाडा, जागृतीनगर, सावरकरनगर परिसरातील नागरिक प्रचंड त्रस्त झाले आहेत.
हा मार्ग विमानतळाकडे जाण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोडवर मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक असते. मात्र, सततच्या कोंडीमुळे अनेक प्रवाशांना वेळेत विमानतळ गाठता न आल्याने विमाने चुकल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत. विशेषतः संध्याकाळच्या सुमारास परिस्थिती अधिक गंभीर होते. पायी अवघ्या १५ ते २० मिनिटांत पार करता येणाऱ्या अंतरासाठी वाहनाने तब्बल एक ते दीड तास लागत असल्याचे वास्तव आहे.
आपत्कालीन सेवांवर परिणाम
या वाहतूक कोंडीचा फटका थेट आपत्कालीन सेवांनाही बसत आहे. असल्फा व परिसरात तातडीची वैद्यकीय गरज भासल्यास रुग्णवाहिकांना रुग्णालयात पोहोचण्यासाठी मोठा विलंब सहन करावा लागत आहे. अशा स्थितीत एखादी अनुचित घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
पोलिसांना घेराव; कारवाईचे आश्वासन
या समस्येबाबत वारंवार तक्रारी करूनही वाहतूक पोलिसांकडून अपेक्षित दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. मात्र, नागरिकांच्या सततच्या तक्रारीनंतर घाटकोपर वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक चंद्रकांत कोळी यांनी प्रत्यक्ष कोंडीच्या ठिकाणी भेट देत परिस्थितीची पाहणी केली. या वेळी त्यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले.
अरुंद रस्ता ठरतोय कोंडीचे मूळ
खैरानी रोडहून घाटकोपरकडे तसेच घाटकोपरहून खैरानी रोडकडे जाताना राम जोशी इमारतीजवळील अरुंद रस्ता हा वाहतूक कोंडीचे मुख्य कारण ठरत आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर ये-जा करणाऱ्या मालवाहू वाहनांमुळे संपूर्ण मार्ग ठप्प होतो. परिणामी अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोडवरील कोंडी थेट लालबहादूर शास्त्री मार्गापर्यंत पोहोचते. त्यातच उलट दिशेने येणारी वाहने, बेशिस्त वाहनचालक आणि रस्त्याच्या कडेला असलेली अनधिकृत पार्किंग परिस्थिती अधिकच गंभीर करत आहे.
जड वाहतुकीवरील बंदी कागदावरच
जड वाहतुकीसाठी रस्ता बंद असतानाही मोठे टेम्पो व मालवाहू वाहने सर्रास नियम धाब्यावर बसवत मार्गावरून जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. ‘आम्ही जड वाहतुकीत मोडत नाही’ असा युक्तिवाद करत काही वाहनचालक पोलिसांवर दबाव टाकत असल्याचेही सांगण्यात आले.
लवकरच ठोस निर्णयाचे संकेत
याप्रकरणी पोलिस निरीक्षक चंद्रकांत कोळी यांनी बेशिस्त वाहनचालकांवर तसेच अनधिकृत पार्किंगवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून लवकरच ठोस निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे वाहतूक कोंडी वाढत आहे. या कोंडीत एखाद्याचा प्राण जाऊ शकतो. प्राण गेल्यावर जागे होण्यापेक्षा आधीच कठोर कारवाई करावी.
– प्रशांत अंकुशराव, वाहनचालक
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.