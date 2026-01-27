प्रवाशांच्या सुरक्षेचे सारथी
ठाणे विभागातील एसटी आगारांत ‘चालकदिन’ उत्साहात साजरा
कल्याण, ता. २७ (बातमीदार) : ऊन, वारा, पाऊस आणि प्रतिकूल परिस्थितीची तमा न बाळगता प्रवाशांची सुखरूप पाठवणूक करणाऱ्या एसटीचालकांचा गौरव करण्यासाठी, राष्ट्रीय कर्मचारी सेनेच्या वतीने ठाणे विभागातील विविध आगारांमध्ये ‘चालकदिन’ मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. शुभेच्छा पत्र आणि गुलाबपुष्प देऊन शेकडो चालकांचा या वेळी सन्मान करण्यात आला.
ठाणे विभागातील ठाणे-१, ठाणे-२, कल्याण, विठ्ठलवाडी, मुरबाड, शहापूर आणि वाडा या सातही आगारांमध्ये हा उपक्रम राबवण्यात आला. राष्ट्रीय कर्मचारी सेनेचे ठाणे विभागीय अध्यक्ष योगेंद्र कदम यांनी या उपक्रमाचे नेतृत्व केले. ‘‘चालकांच्या योगदानाची कदर करणे हे आमचे कर्तव्य आहे,’’ अशा भावना त्यांनी या वेळी व्यक्त केल्या. या कार्यक्रमासाठी मातोश्री गुंजाई फाउंडेशनचे संस्थापक महेश गायकवाड आणि एसटी प्रशासनाचे मोलाचे सहकार्य लाभले.
एसटीच्या ताफ्यात नव्या बस येत असल्या तरी, आजही अनेक चालकांना जुन्या आणि तूटलेल्या गाड्या घेऊन मार्गस्थ व्हावे लागते. ब्रेक, लायनर, लाइट्समधील बिघाड किंवा अयोग्य आसने अशा तांत्रिक अडचणींवर मात करत हे चालक घाटमाथ्यावरून आणि शहरातील वाहतूक कोंडीतून प्रवाशांना सुरक्षितपणे पोहोचवतात. त्यांच्या या संयम आणि कौशल्याचे या वेळी विशेष कौतुक करण्यात आले.
चालकांना सुस्थितीतील गाड्या द्या
सोहळ्यादरम्यान उपस्थित प्रवाशांनीही चालकांच्या कार्याला सलाम केला. मात्र, ५० प्रवाशांचा जीव हातावर घेऊन धावणाऱ्या चालकांना तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि पूर्णपणे सुस्थितीत असलेल्याच बसगाड्या प्रशासनाने पुरवाव्यात, अशी आग्रही मागणी प्रवाशांकडून या निमित्ताने करण्यात आली.
