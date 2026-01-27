‘स्वीकृत’साठी इच्छुकांमध्ये चढाओढ
तुर्भे, ता. २७ (बातमीदार) : नवी मुंबईत आगामी काळात दिघ्यापासून ते नेरूळपर्यंत असलेल्या झोपडपट्टी भागात मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास प्रकल्प म्हणजेच एसआरए योजनांचे वारे वाहू लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर हा संपूर्ण पट्टा राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा बनला असून, सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष या भागावर केंद्रित झाले आहे. भविष्यात होणाऱ्या विकासकामांमुळे या परिसरावर वर्चस्व मिळवण्याची प्रत्येक पक्षाची सुप्त इच्छा आहे. एकूणच नवी मुंबईतील राजकीय समीकरणे पुन्हा एकदा बदलण्याच्या मार्गावर असून, एसआरए पुनर्विकासाच्या पार्श्वभूमीवर स्वीकृत नगरसेवकपदासाठीची चढाओढ अधिकच रंगताना दिसत आहे.
यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत भाजपला धक्का बसला असून, दिघा परिसरात गवते कुटुंबीय तसेच तुर्भे भागात मेढकर कुटुंबीयांना पराभवाचा सामना करावा लागला. शिवसेनेने दिघ्यापासून नेरूळपर्यंतचा महत्त्वाचा पट्टा आपल्या ताब्यात ठेवत वर्चस्व सिद्ध केले आहे. त्यामुळे भाजपचे ज्येष्ठ नेते गणेश नाईक यांच्यासाठी हा भाग राजकीयदृष्ट्या अधिक संवेदनशील बनला आहे. एकाच कुटुंबातील सदस्यांना चार-चार तिकिटे देऊनही अपेक्षित यश न मिळाल्याने आता भाजपकडून स्वीकृत नगरसेवकपदाच्या माध्यमातून या भागात आपला प्रभाव कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामध्ये पराभूत उमेदवारांसह निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनाही संधी देण्याची चर्चा सुरू आहे.
अनंत सुतार यांच्यासारख्या अनुभवी आणि ज्येष्ठ नेत्यालाही या निवडणुकीत पराभवाची चव चाखावी लागली. पॅनेल पद्धतीने कॉलनी व गावठाण विभाग यांचा योग्य समन्वय साधला गेला नाही. त्यामुळे काही ठिकाणी मतांचे विभाजन होऊन भाजपला फटका बसल्याचे पक्षांतर्गत बोलले जात आहे.
निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये अपेक्षा
निवडणूक काळात पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशानुसार अनेक इच्छुकांनी अर्ज भरले नाहीत किंवा भरलेले अर्ज माघारी घेतले, मात्र त्यांनी पक्षनिष्ठा राखत प्रचार व संघटनांसाठी मेहनत घेतली. अशा कार्यकर्त्यांमध्ये आता स्वीकृत नगरसेवकपदाची मोठी अपेक्षा निर्माण झाली आहे. विशेषतः तरुण कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण तयार होण्याची चिन्हे दिसत असून, त्यांना न्याय मिळावा, अशी मागणी होत आहे. अनेकांनी वैयक्तिक इच्छेपेक्षा पक्षशिस्त पाळत वरिष्ठ नेत्यांचा शब्द मान्य केला होता.
प्रमुख इच्छुकांची नावे चर्चेत
ऐरोली परिसरात भाजपचे कार्यकर्ते राहुल शिंदे हे सामाजिक कार्यासाठी परिचित आहेत. त्यांनी अर्ज भरण्याची तयारी केली होती; मात्र गणेश नाईकांच्या सूचनेनुसार अर्ज न भरता त्यांनी अनंत सुतार यांच्यासाठी काम केले. ऐरोली सेक्टर २०मध्ये त्यांचे जनसंपर्क जाळे असून, कॉलनी विभागात त्यांनी संघटन मजबूत केले होते.
नेरूळमध्ये अक्षय पाटील हे नाईक यांचे निकटवर्तीय कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जातात. सानपाडा विभागात जगन्नाथ जगताप यांनी पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशावरून आपला अर्ज मागे घेतला होता. दिवा गावातून निकेतन पाटील हे इच्छुक होते, तर नेरूळ परिसरात कुणाल महाडिक आणि गणेश रसाळ यांचीही नावे चर्चेत आहेत.
कोणाला संधी मिळणार, याकडे लक्ष
आता भाजपचे वरिष्ठ नेते स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी नव्या चेहऱ्यांना संधी देणार की पराभूत पण अनुभवी उमेदवारांनाच पुन्हा पुढे आणणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना न्याय देण्यात आला नाही तर पक्षांतर्गत नाराजी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.