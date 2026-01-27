भायखळा कारागृहात प्रजासत्ताक दिनी संगीतमय मेजवानी
कैद्यांसाठी संगीतमय कार्यक्रम
प्रजासत्ताकदिनानिमित्त भायखळा कारागृहात आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : प्रजासत्ताकदिनाचे औचित्य साधून भायखळा कारागृहात संगीतमय कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. गायक राहुल जोशी व संगीतकार यांनी देशभक्तीपर गीतांचे सादरीकरण करून उपस्थितांची मने जिंकली.
रोटरी क्लब ऑफ मुंबई साऊथ यांच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम घेण्यात आला. या कारागृहात २६० पुरूष व ४७३ महिला कैदी व त्यांची १५ लहान मुले बंदिस्त आहेत. या कैदींनी या संगीतमय कार्यक्रमाचा आनंद घेतला.
भायखळा जिल्हा कारागृह अधीक्षक अशोक कारकर व मुंबई जिल्हा महिला कारागृह अधीक्षक विकास रजनलवार यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या या कार्यक्रमाला जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबईचे सचिव पवन तापडीया यांची प्रमुख उपस्थिती होती. रोटरी क्लबचे नर्गीस गौर, सदस्य, गायक व संगीतकार यांचे या कार्यक्रमासाठी सहकार्य लाभले. कार्यक्रमाला उपस्थित मान्यवरांचे आभार वरिष्ठ तुरुंगाधिकारी आनंद टेंगले यांनी मानले. कार्यक्रमाला संदीप चव्हाण, संतोषी कोळेकर, अमृता दशवंत, गणेश चौधरी, स्मितल पाटील, शिक्षिका व कारागृह अधिकारी, कर्मचारी व कैदी उपस्थित होते. आकाश मोहिते, अमित बोलाईकर, कानिफनाथ चेमटे यांनी मोलाचे सहकार्य केले.
