महापौर पदाची ३ फेब्रुवारीला निवडणूक
ठाण्याचा पुढचा ‘प्रथम नागरिक’ कोण? ३ फेब्रुवारीला महापौर निवडणूक; सात जणांची नावे चर्चेत
३० जानेवारीला उमेदवारी अर्ज भरले जाणार; भाजपचाही महापौर पदावर दावा
ठाणे, ता. २७ : ठाणे महापालिकेतील महापौरपदाच्या निवडीचा बिगुल अखेर वाजला आहे. येत्या ३ फेब्रुवारीला महापौर पदाची निवडणूक होणार असून, त्यापूर्वी ३० जानेवारीला उमेदवारी अर्ज दाखल केले जाणार आहेत. शिंदे सेनेत या पदासाठी सात जणांची नावे चर्चेत असतानाच भाजपनेही या पदावर दावा ठोकल्याने महायुतीत कोणाची वर्णी लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नुकत्याच झालेल्या पालिका निवडणुकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने ७५ जागा जिंकून एकहाती सत्ता मिळवली आहे. अपक्ष नगरसेविका प्रमिला केणी यांनीही पाठिंबा दिल्याने ही संख्या ७६ झाली आहे. महापौरपद हे अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्याने शिंदे सेनेतील इच्छुकांची संख्या वाढली आहे.
महायुतीतील रस्सीखेच
शिंदे सेनेकडे बहुमत असले तरी भाजपही महापौर पदासाठी आग्रही आहे. भाजपकडून गणेश कांबळे आणि उषा वाघ यांची नावे पुढे आली आहेत. मात्र महायुतीचा धर्म पाळताना भाजपला उपमहापौर पदावर समाधान मानावे लागणार की त्यांना महापौर पद मिळणार, याचा निर्णय पुढील दोन दिवसांत होण्याची शक्यता आहे.
सात प्रबळ दावेदार
१. प्रभाग ३ (अ) मधून पद्मा भगत (महिला) यांचे नाव चर्चेत आहे.
२. प्रभाग ६ (अ) मधून वनिता घोगरे (महिला) या शर्यतीत आहेत.
३. प्रभाग ७ (अ) मधून विमल भोईर (महिला) यांचे नाव समोर आले आहे.
४. प्रभाग ९ (अ) मधून गणेश कांबळे (पुरुष) प्रबळ दावेदार मानले जात आहेत.
५. प्रभाग १६ (अ) मधून डॉ. दर्शना जानकर (महिला) यांच्या नावाची चर्चा आहे.
६. प्रभाग २४ (अ) मधून आरती गायकवाड (महिला) इच्छुकांच्या यादीत आहेत.
७. प्रभाग २८ (अ) मधून दीपक जाधव (पुरुष) यांचे नावदेखील चर्चेत आहे.
