तटकरेंच्या उपस्थितीत सागर ठाकरे यांची राष्ट्रवादीत घरवापसी
सागर शेळके यांचा भाजपमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश
कर्जत, ता. २७ (बातमीदार) ः माजी आमदार सुरेश लाड यांचे भाचे आणि युवा कार्यकर्ते सागर शेळके यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. प्रजासत्ताकदिनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या पक्षप्रवेशामुळे तालुक्यातील राजकारणातील समीकरणे बदलण्याचे संकेत आहेत.
डिकसळ येथील पक्षप्रवेश सोहळ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सागर शेळके यांचा पक्षप्रवेश पार पडला. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे, शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख नितीन सावंत, जिल्हा परिषद माणगाव गटाच्या उमेदवार सुवर्णा प्रदीप ठाकरे व माणगाव पंचायत समित संदेश हजारे आणि उकरूळमधील नमिता लहू श्रीखंडे आणि पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. युवकांची ताकद आपल्या पाठीशी असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त करत सागर शेळके यांच्या प्रवेशामुळे संघटनात्मक ताकद वाढेल, असेही स्पष्ट केले.
दरम्यान, याच कार्यक्रमात खालापूर तालुक्यातील बीड ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच भाऊ पवार यांनीही शिंदे गटातून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याने ताकद आणखी वाढली आहे.
