मुंबई वन अॅप प्रवाशांच्या पसंतीला

मुंबई वन ॲपला प्रवाशांची पसंती
साडेतीन महिन्यांत पाच लाखांहून अधिक नोंदणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रातील प्रवाशांचा प्रवास स्मार्ट, सुलभ आणि सुरळीत व्हावा म्हणून एमएमआरडीएने सुरू केलेले देशातील काॅमन मोबिलिटी ॲप म्हणजे ‘मुंबई वन’ ॲप मुंबईकरांच्या पसंतीला उतरले आहे. साडेतीन महिन्यांपूर्वी सादर केलेल्या या ॲपसाठी आतापर्यंत पाच लाखांहून अधिक नोंदणी झाली, तर २७ लाख ८२ हजार तिकिटे काढण्यात आली.
मुंबई परिसरातील प्रवासी लोकल ट्रेन, मेट्रो, बेस्ट बसबरोबरच वेगवेगळ्या महापालिकांच्या परिवहन सेवांच्या माध्यमातून प्रवास करतात. त्यामुळे त्यांना एकाच तिकिटावर सहजपणे प्रवास करता यावा, यासाठी एमएमआरडीएने मुंबई वन ॲपचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते लोकार्पण केले होते. त्याला मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रातील प्रवाशांकडून उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे. तसेच एकाच मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून सर्व वाहतूक सेवांची तिकिटे उपलब्ध होत असल्याने प्रवाशांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.
---
सर्वाधिक प्रतिसाद
मुंबई मेट्रो २अ व ७ – ७,६८,२४८
मुंबई मेट्रो ३ – ७,३९,९७७
मुंबई मेट्रो १ – ७,२६,७१४
लोकलसेवा – ३,९३,४६४
नवी मुंबई मेट्रो – ८९,७४५
बेस्ट – ४८ हजार ३८७
