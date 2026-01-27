क्षुल्लक वादातून दुचाकीस्वाराला बेदम मारहाण
अंबरनाथ, ता. २७ (वार्ताहर) : शहरातील स्वामी समर्थ चौक परिसरात क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या वादाचे गंभीर रूप धारण झाल्याची खळबळजनक घटना घडली आहे. भरधाव कारने दुचाकीला कट मारल्याच्या वादातून कारचालक आणि त्याच्या साथीदाराने दुचाकीस्वाराला लोखंडी सळईने बेदम मारहाण केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
गणेश सुखदेव सातपुते (वय २९) हे शुक्रवारी (ता. २४) सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास अंबरनाथ पूर्व सर्कल परिसरातून दुचाकीवरून जात होते. त्यावेळी कारने त्यांच्या दुचाकीला जोरात कट मारला. त्यामुळे सातपुते यांची दुचाकी रस्त्यावर कोसळली. अपघातानंतर कारचालक व त्याच्या साथीदाराने शिवीगाळ करत, मी आर्किटेक्ट आहे, तुला जे करायचे ते कर, अशी दमदाटी केली. यानंतर आरोपींनी सातपुते यांच्यावर थेट हल्ला चढवला. त्यानंतर त्यांनी गाडीतून लोखंडी सळई काढून फिर्यादीवर डोके, पाठ आणि हातापायांवर मारहाण केली. तसेच, तुझ्यामुळे आमच्या गाडीचे नुकसान झाले आहे, त्याची भरपाई दे, अशी मागणी करत जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचेही तक्रारीत नमूद केले आहे. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून, पोलिस उपनिरीक्षक प्रवीण अमृतकर पुढील तपास करीत आहेत.
