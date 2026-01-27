टिस्समध्ये विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकीसाठी नवीन नियमावली
‘टिस’ विद्यार्थी परिषदेच्या
निवडणुकीसाठी नियमावली
मुंबई, ता. २७ : टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसने (टिस) विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकीसाठी नवीन निवडणूक नियमावली जाहीर केली आहे. या नियमावलीत विद्यार्थ्यांना नाकारण्यासाठी प्रशासनाकडे अधिकाधिक अधिकार ठेवण्यात आल्याने त्यावर विद्यार्थी संघटनांनी आक्षेप घेतले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेल्या लिंगडोह समितीच्या शिफारशींनुसार ‘टिस’ने ही नियमावली तयार केली असून, संस्थेतील लोकशाही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक करण्यावर भर देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. विद्यार्थी परिषद ही पूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष असेल. जात, वर्ग, लिंग, धर्म, प्रदेश, वांशिक ओळख आणि शारीरिक अक्षमता यापलीकडे जाऊन सर्व विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि कल्याणासाठी परिषद काम करेल. विद्यार्थी कल्याण, शैक्षणिक समृद्धी आणि संस्थेच्या संसाधनांचा योग्य वापर करणे हे परिषदेचे मुख्य उद्दिष्ट असणार आहे.
शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्यापासून ६ ते ८ आठवड्यांच्या आत निवडणुका घेतल्या जातील. तसेच अर्ज भरण्यापासून ते निकाल जाहीर करण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया १५ दिवसांच्या आत पूर्ण केली जाईल. यात वर्गस्तरावरील प्रतिनिधींची निवड प्रथम ‘सहमती’ने करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसे न झाल्यास गुप्त मतदान पद्धतीने निवडणूक होईल, असेही नियमावलीत नमूद करण्यात आले. या नव्या नियमावलीमुळे ‘टिस’मधील विद्यार्थी राजकारण अधिक शिस्तबद्ध आणि शैक्षणिक वातावरणाला पूरक ठरेल, अशी अपेक्षा संस्थेने व्यक्त केली.
उमेदवारांसाठी नियम
विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकीसाठी पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना २४-२५ वर्षे, तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी १७ ते २२ वर्षे वयोमर्यादा निश्चित केली आहे. उमेदवाराचा कोणताही विषय प्रलंबित नसावा. तसेच किमान ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य असेल. उमेदवारावर कोणताही गुन्हेगारी खटला किंवा संस्थेची शिस्तभंगविषयक कारवाई झालेली नसावी.
