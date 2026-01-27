राष्ट्रध्वजाच्या साक्षीने विकासाची शपथ!
उल्हासनगर, ता. २७ (वार्ताहर) : उल्हासनगर महापालिकेत प्रजासत्ताक दिन अत्यंत शिस्तबद्ध, उत्साही आणि गौरवशाली वातावरणात साजरा करण्यात आला. राष्ट्रध्वजाच्या साक्षीने देशसेवेची आणि विकासाची शपथ, विद्यार्थ्यांच्या देशभक्तीपर सादरीकरणांतून उमटलेला आत्मविश्वास, विकासकामांचा आढावा आणि समाजासाठी योगदान देणाऱ्यांचा सन्मान या सर्वांमुळे प्रजासत्ताक दिनाचा हा सोहळा अविस्मरणीय ठरला.
उल्हासनगर महापालिकेत सकाळी ८.१५ वाजता अतिरिक्त आयुक्त डॉ. धीरज चव्हाण यांच्या हस्ते झेंडा फडकावण्यात आला. या वेळी राष्ट्रध्वजाला मानवंदना देत उपस्थितांनी देशसेवेची शपथ घेतली. त्यानंतर महापालिका परिसरातील महापुरुषांच्या पुतळ्यांना पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. ध्वजवंदनानंतर विद्यार्थ्यांनी सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी समारंभाला विशेष रंगत आणली. याप्रसंगी उपस्थितांना संबोधित करताना अतिरिक्त आयुक्त डॉ. धीरज चव्हाण यांनी महापालिका प्रशासनाने गेल्या १०० व १५० दिवसांत राबवलेल्या विशेष विकासकामांची तसेच शहराच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी सुरू असलेल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची माहिती दिली. नागरिकाभिमुख, पारदर्शक आणि गतिमान प्रशासन हेच महापालिकेचे ध्येय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महापालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी गोल मैदान, उल्हासनगर १ येथे ११० फूट उंच राष्ट्रध्वजाला मानवंदना दिली. या कार्यक्रमास अतिरिक्त आयुक्त डॉ. किशोर गवस, उपआयुक्त विशाखा मोटघरे, डॉ. दीपाली चौगले, स्नेहा करपे, तसेच विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी, महापालिका सदस्य, शिक्षक, विद्यार्थी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
विद्यार्थ्यांची देशभक्ती
महापालिका शाळा क्र. १७ च्या विद्यार्थ्यांनी “देस रंगीला-रंगीला” या गीतावर सादर केलेल्या देशभक्तीपर नृत्याने उपस्थितांची मने जिंकली. महापालिका शाळा क्र. २५ च्या विद्यार्थ्यांनी तायक्वांदो मार्शल आर्टचे शिस्तबद्ध व संगीतबद्ध सादरीकरण करून शौर्य, शिस्त आणि आत्मविश्वासाचे दर्शन घडवले. तर महापालिका शाळा क्र. २९ च्या विद्यार्थ्यांनी डंबेल्सवर विविध शारीरिक कसरती सादर करत उपस्थितांकडून जोरदार टाळ्यांची दाद मिळवली.
विशेष सन्मान
कार्यक्रमात समाजासाठी मोलाचे योगदान देणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांचा गौरव करण्यात आला. स्वातंत्र्यसैनिक सन्मान अंतर्गत स्वातंत्र्य सैनिक हरिश्चंद्र जोशी यांचे नातू कल्पेश जोशी तसेच गोवा मुक्ती संग्रामातील सेनानी अनाथबंधू चक्रवर्ती यांच्या कन्या मिता विश्वास यांचा शाल व पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करण्यात आला. सामाजिक क्षेत्रातील योगदानाबद्दल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार (दलित मित्र) राजू तेलकर व बेबी तेलकर यांना उपआयुक्त विशाखा मोटघरे यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. आरोग्य सेवेत उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल क्षयरुग्णांना दत्तक घेऊन पोषण आहार पुरवणाऱ्या ग्रासीम इंडस्ट्रीज (सेंच्युरी रेयॉन) आणि जीवदया संस्था यांना विशेष पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
