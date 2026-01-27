मराठीची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांवर तपासणी करा
‘मराठी’बाबत शाळांची तपासणी करा!
शिक्षण विभागाचे आयुक्तांना पत्र
मुंबई, ता. २७ : राज्यातील प्रत्येक माध्यमाच्या आणि केंद्रीय मंडळांच्या शाळांमध्येही मराठीचा विषय अनिवार्य करण्यात आला आहे. यासाठी सरकारने कायदाही संमत केला असून, याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांची आवश्यक ती तपासणी करून यासाठीचा अहवाल सरकारला सादर करावा, अशी सूचना शालेय शिक्षण विभागाने शालेय शिक्षण आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात करण्यात आली आहे.
राज्यभरातील सर्व शासकीय व खासगी शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक असल्याचा स्पष्ट शासन अधिनियम (२०२०) निर्गमित केला आहे. परंतु अत्यंत खेदाची बाब म्हणजे अनेक खासगी तसेच सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी आदी नामांकित मंडळाच्या शाळा हा निर्णय सर्रासपणे पायदळी तुडवत असल्याचे सांगत याविषयी मनसेकडून शालेय शिक्षण विभागाकडे तक्रार नोंदविण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर विभागाकडून हे पत्र जारी करण्यात आले आहे.
मराठी भाषा विभागामार्फत ९ मार्च २०२०च्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील सर्व माध्यमांच्या, सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतचा अधिनियम लागू करण्यात आला आहे. तसेच या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना निर्देश देण्यात आले असून, यासाठीचे आदेश पुन्हा दिले जाणार असल्याचे विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.