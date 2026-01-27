भाजप गटनेतेपदी मुकेश मोकाशी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २७ : महापालिका निवडणुकीत २८ जागा जिंकणाऱ्या भाजपच्या गटनेतेपदी वरीष्ठ नगरसेवक मुकेश मोकाशी यांनी निवड करण्यात आली आहे. मंगळवारी (ता. २७) कोकण भवन येथे त्यांनी आपल्या गटाची नोंदणी केली. ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर शिंदे सेनेकडून पवन कदम, अजित पवार गटाकडून नजीब मुल्ला, शरद पवार गटाकडून शानू पठाण यांची गटनेतेपदी निवड केली होती. परंतु भाजपच्या गटाची नोंदणी झाली नव्हती. त्यात गटनेता पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार याची चर्चा देखील सुरु होती. अखेर मंगळवारी मुकेश मोकाशी यांची गटनेतेपदी निवड केली आहे. यापूर्वी मोकाशी यांनी उपमहापौर पदाची देखील धुरा सांभळली होती. आता त्यांच्याकडे गटनेतेपदाची जबाबदारी आली आहे.
