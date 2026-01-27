वायू प्रदूषणाचा अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम; हे चिंताजनक- उच्च न्यायालय
प्रदूषणाचा अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम
उच्च न्यायालयाकडून परिस्थितीबाबत चिंता
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : वायू प्रदूषणाचा सार्वजनिक आरोग्यासोबतच अर्थव्यवस्थेवरही गंभीर परिणाम होत असल्याचे नमूद करून उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. २७) चिंता व्यक्त केली. तसेच वारंवार दिलेल्या आदेशांचा प्रत्यक्षात परिणाम होत नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
वाढत्या प्रदूषणाची उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. मुंबईतील ढासळत्या हवेच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यात महापालिका व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (एमपीसीबी) गेल्या तीन वर्षांत कोणतीही ठोस प्रगती दिसत नाही, अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. या समस्येवर आणखी किती वेळा सुनावणी करायची, आमच्याकडे चार लाखांहून अधिक प्रलंबित प्रकरणे आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी होते की नाही, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षण समिती स्थापन करण्याचा विचारही न्यायालयाने व्यक्त केला. सर्व प्रदूषणविषयक माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे, नागरिकांना आपण किती दूषित हवेत श्वासोच्छ्वास घेत आहोत हे समजण्याचा अधिकार आहे, असे स्पष्ट करून हवेच्या गुणवत्तेबाबत प्रत्यक्ष माहिती देणारे स्वतंत्र संकेतस्थळ तयार करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली.
----
वायू प्रदूषणामुळे १७ टक्के मृत्यू
जवळपास १७ टक्के मृत्यू हवेच्या प्रदूषणामुळे झाले असून, २०१९मध्ये भारतातील जवळपास एकपंचमांश मृत्यू प्रदूषणाने होतात, अशी धक्कादायक माहिती न्यायालयीन मित्र दरायस खंबाटा यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच लॅन्सेट अहवालानुसार, प्रदूषणामुळे भारतात अंदाजे आठ अब्ज डॉलर्सचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. कदाचित हीच (आर्थिक) भाषा अधिकाऱ्यांना समजेल. कदाचित जीव स्वस्त असावेत, असा टोलाही खंबाटा यांनी लगावला. तसेच वायू प्रदूषणाचा अर्थव्यवस्थेवरील शुल्कांपेक्षा अधिक गंभीर परिणाम होत असल्याचा दावोस येथे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या उपव्यवस्थापकीय संचालक गीता गोपीनाथ यांनी केलेल्या विधानाचा संदर्भही खंबाटा यांनी दिला. आपण सर्वजण दररोज आपल्यासह मुलांना भोपाळ वायू गळतीसारख्या परिस्थितीत ढकलत असल्याचेही खंबाटा यांनी नमूद केले.
