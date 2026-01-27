चिमुकलीवरील अत्याचारप्रकरणी आरोपी चालकाची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी!
बदलापूर, ता. २७ (बातमीदार) ः शहरातील एका प्री-प्रायमरी शाळेत शिकणाऱ्या बालिकेवर २२ जानेवारीला स्कूल व्हॅनच्या चालकाने लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली होती. याप्रकरणी संबंधित चालकाला पोलिसांनी तत्काळ अटक करून पाच दिवसांची पोलिस कोठडी मिळवली होती. या कोठडीची मुदत संपल्यानंतर मंगळवारी आरोपीला कल्याण न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, न्यायालयाने त्याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार आरोपीची कल्याण येथील आधारवाडी कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.
या गंभीर प्रकरणानंतरही संबंधित शाळा केवळ गुमास्ता परवान्यावर सुरू असल्याचे समोर आले आहे. ही शाळा बेकायदेशीररीत्या चालवली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र, अद्याप या शाळेवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे शहरात संतापाची लाट उसळली असून, ‘बेकायदेशीर शाळांवर कारवाई का होत नाही,’ असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
बदलापूर, ता. २७ (बातमीदार) ः शहरातील शिवसेना व भाजप पदाधिकाऱ्यांमधील हाणामारी प्रकरणात ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आलेले भाजपचे पदाधिकारी बंटी उर्फ तेजस म्हसकर यांना आज पोलिस कोठडी संपल्यानंतर कल्याण न्यायालयात हजर करण्यात आले. शिवसेना स्वीकृत नगरसेवक हेमंत चतुरे यांना मारहाण केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात म्हसकर यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांनाही कल्याण येथील आधारवाडी तुरुंगात पाठवण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
