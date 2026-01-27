नाईक समर्थकांचा विजय चौगुलेंवर पलटवार
शुभमला स्वतःचे नाव देण्याची हिंमत आहे का?
नाईक समर्थकांचा विजय चौगुलेंवर पलटवार
निवडणुकीत तिसरं अपत्य लपवून ठेवल्याचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २७ : शिवसेनेचे नगरसेवक आणि उपनेते विजय चौगुले यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यावर केलेल्या टीकेला नाईक समर्थक राहुल शिंदे आणि बंडू केणी यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. मंगळवारी वाशी येथे पत्रकार परिषदेत चौगुले यांची संपूर्ण कुंडलीच बाहेर काढण्याचा इशारा दिला.
चौगुले यांनी पत्रकार परिषद घेत गणेश नाईक यांच्यावर बिनबुडाचे आरोप केले. त्यांच्यावर पलटवार करीत राहुल शिंदे यांनी अगोदर शिवसेनेच्या उपनेत्याने शुभमला स्वतःचं नाव द्यावं, असे आव्हान दिले. याशिवाय आपल्याला तिसरे अपत्य असल्याचे या उपनेत्याने निवडणुकीत लपवून ठेवल्याचा आरोपही केला. याविरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार असून, त्याचे नगरसेवक पद रद्द करण्यासाठी कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे स्पष्ट केले. मीनाताई चौगुले या महिलेचा आणि तुमचा काय संबंध आहे, हेदेखील जाहीर करण्याचे चॅलेंज दिले. ऐरोलीमधील नगरसेवक या उपनेत्यासोबत नाहीत. महापालिकेमध्ये विरोधी पक्ष नेतेपद मिळावे म्हणून वरिष्ठांना खूश करण्यासाठी हे कंटेनर बाबा नवी मुंबईच्या नेतृत्वावर टीका करीत आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये या उपनेत्याला चार वेळा सपाटून पराभव पत्करावा लागला. विधानसभा निवडणुकीमध्ये ९१ हजारपेक्षा अधिक मताधिक्याने हा उपनेता बुडावर पडला. त्याकडे कसला जनाधार आहे, असा सवाल शिंदे यांनी उपस्थित केला. आमच्या नेतृत्वावर अशी खालच्या पातळीची टीका सुरूच ठेवली तर त्यांची सर्व प्रकरणे बाहेर काढू. १८ ऑगस्ट २०२५ची तारीख लक्षात ठेवा. हे प्रकरण बाहेर काढले तर तुम्हाला तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही, असा इशाराच राहुल शिंदे यांनी दिला.
