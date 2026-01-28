हरिया महाविद्यालयात मतदार दिन साजरा
स्पर्धांच्या माध्यमातून मतदान जागृती
हरिया महाविद्यालयात ''राष्ट्रीय मतदार दिन'' साजरा
कल्याण, ता. २८ (वार्ताहर): शहाड येथील मातोश्री वेलबाई देवजी हरिया महाविद्यालयात ''राष्ट्रीय मतदार दिना''निमित्त विविध स्पर्धांचे उत्साहात आयोजन करण्यात आले होते. कल्याण-डोंबिवली महापालिका, निवडणूक साक्षरता क्लब आणि राष्ट्रीय सेवा योजना यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम पार पडला. युवा मतदारांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी आयोजित केलेल्या या उपक्रमात रांगोळी, निबंध आणि पोस्टर मेकिंग अशा विविध स्पर्धा घेण्यात आल्या. या स्पर्धांमधील विजेत्या विद्यार्थ्यांना कल्याण पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या हस्ते विशेष कार्यक्रमात गौरविण्यात आले.
निबंध लेखन स्पर्धेत निलोफर अन्सारी, उर्वी शिरसाट, जाग्रिती त्रिवेदी आणि माही पालके यांनी यश पटकावले. रांगोळी स्पर्धेत नम्रता गोंधळे, मेघना भाकरे, किर्ती सातपुते आणि सोनम पांडे यांनी आकर्षक रांगोळीद्वारे यश मिळवले. तर पोस्टर स्पर्धेत अंकिता नाडेकर हिने उत्कृष्ट सादरीकरण करत यश संपादन केले. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी ईएलसी समन्वयक प्रा. के. डी. शिंदे, प्रा. संगीता सोमय्या तसेच राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या कार्यक्रम अधिकारी प्रा. कविता मांजे आणि प्रा. सुनंदा शिंदे यांनी विशेष परिश्रम घेतले. विद्यार्थ्यांच्या या उत्स्फूर्त सहभागाबद्दल महाविद्यालयाकडून त्यांचे कौतुक करण्यात येत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.