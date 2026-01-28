डॉक्टरविनाच १०८ रुग्णवाहिका
रेल्वे प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ; मालाडच्या घटनेनंतर प्रश्न ऐरणीवर
नितीन बिनेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : मालाड रेल्वेस्थानकावर धावत्या लोकलमध्ये झालेल्या हल्ल्यात विलेपार्ले येथील एन. एम. महाविद्यालयातील तरुण प्राध्यापक आलोककुमार सिंह (३१) यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी आरोपी ओमकार शिंदे याला रेल्वे पोलिसांनी अटक केली असून, तपास सुरू आहे. मात्र या घटनेनंतर समोर आलेली माहिती केवळ गुन्हेगारी नव्हे, तर रेल्वे व आरोग्य व्यवस्थेचे अपयश उघड करणारी आहे.
घटनेनंतर वेळेत वैद्यकीय उपचार मिळाले असते, तर आलोकचा जीव वाचू शकला असता. मात्र मालाड रेल्वेस्थानक परिसरात तैनात असलेल्या १०८ रुग्णवाहिकेत त्या वेळी डॉक्टर उपलब्ध नव्हता, ही अत्यंत गंभीर बाब समोर आली आहे. ‘गोल्डन अवर्स’मध्ये वैद्यकीय मदत मिळणे अत्यावश्यक असते, हे सर्वश्रुत असताना लाखो प्रवाशांची वर्दळ असलेल्या उपनगरीय रेल्वेस्थानकावर डॉक्टरविना रुग्णवाहिका ठेवणे म्हणजे व्यवस्थेची बेपर्वाईच म्हणावी लागेल.
दररोज रेल्वेस्थानकांवर अपघात, भांडणे, चेंगराचेंगरी आणि हृदयविकाराच्या घटना घडतात. अशा वेळी स्थानकाबाहेर सुसज्ज रुग्णवाहिका आणि २४ तास वैद्यकीय अधिकारी असणे ही सुविधा नसून, बंधनकारक जबाबदारी आहे. प्रत्यक्षात मात्र ही जबाबदारी कागदांपुरतीच मर्यादित असल्याचे चित्र आहे.
उच्च न्यायालयाचे आदेश कागदावरच
२०१४मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रत्येक उपनगरी रेल्वेस्थानकावर २४ तास कार्यरत आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष, डॉक्टर आणि रुग्णवाहिका उपलब्ध ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र १० वर्षांनंतरही या आदेशाची पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही. माहिती अधिकारांतर्गत समीर झवेरी यांनी मिळवलेल्या आकडेवारीनुसार, मध्य रेल्वेच्या सुमारे १०० स्थानकांपैकी केवळ चार स्थानकांवरच २४x७ वैद्यकीय कक्ष आहेत. पश्चिम रेल्वेच्या २९ स्थानकांपैकी फक्त १४ स्थानकांवरच या सुविधा उपलब्ध आहेत. ही परिस्थिती उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उघड उल्लंघन असल्याचे दर्शविते.
रुग्णवाहिका अपुऱ्या, वेळेवर मदत नाही
रुग्णवाहिका सेवांची स्थितीही तितकीच चिंताजनक आहे. मध्य रेल्वेच्या सुमारे १०० स्थानकांपैकी केवळ १५ स्थानकांवरच १०८ रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध आहे. १६ जून २०२५ला सामाजिक कार्यकर्ते समीर झवेरी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून प्रत्येक मुंबई उपनगरी रेल्वेस्थानकावर १०८ रुग्णवाहिका तैनात करण्याची मागणी केली होती. ही सेवा उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन म्हणून सुरू करण्यात आली होती, तरीही प्रशासनाने अद्याप तातडीची पावले उचललेली नाहीत.
उच्च न्यायालयाचा आदेश १० वर्षांपासून धाब्यावर बसवला जात आहे. १०८ रुग्णवाहिका डॉक्टरविनाच ठेवणे म्हणजे प्रवाशांच्या जीवाशी थेट खेळ आहे. ही सेवा नसून प्रशासनाची थट्टा आहे. मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या प्रत्येक स्थानकावर १०८ रुग्णवाहिका, आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष आणि डॉक्टरांची तत्काळ उपलब्धता असावी.
- समीर झवेरी, सामाजिक कार्यकर्ते
