ठाण्यात कचऱ्याला आग
ठाण्यात कचऱ्याला आग; दीड तासांनी पूर्णपणे आगीवर नियंत्रण
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २८ : ठाण्याच्या पोखरण रोड नं. ०२, गांधीनगर येथील व्होल्टास कंपनीजवळ पडलेल्या कचऱ्याला मंगळवारी रात्री आग लागली होती. यामुळे मोठ्या प्रमाणात धुराचे साम्राज्य पसरले होते. जवळ दीड तासांनंतर त्या आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळविण्यात ठाणे महापालिकेच्या अग्निशमन दलाच्या जवानांना यश आले. अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी यासिन तडवी यांनी बोलताना दिली.
गांधीनगर येथे कचऱ्याला आग लागून मोठ्या प्रमाणात धूर झाल्याची माहिती मिळताच घटनास्थळी अग्निशमन दल आणि आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेने धाव घेतली. तातडीने त्या आगीवर अग्निशमन दलामार्फत नियंत्रण मिळविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले. त्यानंतर जवळपास दीड तासांनी त्या आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळविण्यात यश आले आहे. या वेळी एक फायर वाहन व ०१- वॉटर टँकर पाचारण करण्यात आले. या आगीत कोणतीही जीवितहानी किंवा कोणालाही दुखापत झाली नसल्याची माहिती ठामपा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेने दिली.
