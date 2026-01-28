श्री गजानन महाराजांचा प्रकट दिन सोहळा

अंबरनाथ, ता. २८ (वार्ताहर) : संत शिरोमणी शेगाव निवासी श्री सद्गुरू गजानन महाराजांचा १४८वा प्रकट दिन सोहळा २ फेब्रुवारी ते ८ फेब्रुवारी या कालावधीत भक्तिभावाने साजरा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती श्री गजानन महाराज सेवा मंडळाच्या अध्यक्षा आशा दलाल यांनी दिली. यंदाच्या सोहळ्याचे खास आकर्षण म्हणजे ६ फेब्रुवारीला सायंकाळी सहा वाजता सादर होणारा ‘आजादी की जंग फिल्म के संग’ हा रामदास कामत यांचा सैनिकांच्या जीवनावर आधारित विशेष कार्यक्रम आहे.
प्रकट दिनानिमित्त शालेय विद्यार्थ्यांसाठी पाठांतर, चित्रकला, निबंध, वेशभूषा, नृत्य आदी विविध स्पर्धा घेण्यात आल्या होत्या. महिलांसाठीही स्वतंत्र स्पर्धा झाल्या. या स्पर्धांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, ६०० स्पर्धकांनी सहभाग नोंदविला. स्पर्धांतील यशस्वी स्पर्धकांचा पारितोषिक वितरण समारंभ रविवारी (ता. १) सायंकाळी साडेचार वाजता उपासना केंद्रात होणार आहे. त्याच दिवशी सायंकाळी साडेपाच वाजता श्रींची भव्य पालखी मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. सोमवार (ता. २) ते रविवार (ता. ८) या कालावधीत भजन, कीर्तन, तसेच विविध धार्मिक कार्यक्रम होणार आहेत. दररोज सकाळी काकड आरती, मूर्तीपूजा व अभिषेक, दुपारी महाप्रसाद आणि रात्री शेजारती असा नियमित कार्यक्रम असणार आहे. या सप्ताहात सर्व भाविकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन आशा दलाल, सरचिटणीस अनिल दलाल यांनी केली आहे.
पारायणाची सांगता
८ फेब्रुवारीला श्री गजानन महाराजांचा प्रकट दिन साजरा करण्यात येणार आहे. या दिवशी सकाळी श्री गजानन विजय ग्रंथ पारायणाची सांगता होणार आहे. सकाळी १० ते १२ या वेळेत युवा कीर्तनकार ह. भ. प. अतुल महाराज पाषाणकर (वांगणी) यांचे काल्याचे कीर्तन होणार आहे. त्यानंतर आरती व महाप्रसाद असणार आहे. सायंकाळी ४ ते ६ या वेळेत जय हनुमान भजनी मंडळ, पाषाणे यांचे भजन होणार असून सायंकाळी साडेसात वाजता नित्योपासना पार पडणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.