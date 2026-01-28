जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी ५ तर पं .सं. निवडणूकीत१३ उमेदवार रिंगणात
मुरुडमध्ये निवडणुकीचा धुरळा
जिल्हा परिषदेसाठी ५, तर पंचायत समितीसाठी १३ उमेदवार मैदानात; ५ फेब्रुवारीला मतदान
मुरुड, ता. २८ (बातमीदार) ः मुरुड तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या दोन जागांसाठी पाच उमेदवार तर पंचायत समितीच्या चार जागांसाठी १३ उमेदवार रिंगणात असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी सर्जेराव सोनावणे यांनी दिली. तहसील कार्यालयात उमेदवारांना चिन्हांचे वाटप करण्यात आले असून आता प्रचाराचा वेग वाढला आहे.
जिल्हा परिषदेसाठी राजपुरी गटातून राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे अजित कासार तर शिंदे गटाकडून विघ्नेश माळी हे उमेदवार असून या ठिकाणी दुरंगी लढत होणार आहे. तर कोर्लई गटातून शिंदे गटाकडून ज्योती नागावकर, ठाकरे गटाकडून राजश्री मिसाळ, भाजपकडून ॲड. मनस्वी मोहीते या उमेदवार असून या ठिकाणी तिरंगी लढत होणार आहे.
पंचायत समितीत चौरंगी संघर्ष
पंचायत समितीच्या चार जागांसाठी रंगतदार लढती पाहायला मिळणार आहेत. बोर्ली गण येथे शिंदे गट निलेश घाटवळ, राष्ट्रवादी संजय महाडीक, शेकाप वामन चुनेकर आणि अपक्ष अंकिता पोवळे यांच्यात चौरंगी लढत होणार आहे. कोर्लई गण शिंदे गट स्वाती चवरकर, भाजप अश्विनी डोंगरीकर आणि ठाकरे गट सिध्दी पाटील यांच्यात तिरंगी सामना रंगणार आहे. नांदगाव गणमध्ये भाजपचे रमेश दिवेकर, शिंदे गटाचे गणेश नाक्ती, काँग्रेसचे अस्लम हलडे आणि शेकापच्या निता गिदी यांच्यात चौरंगी लढत होईल. राजपुरी गण येथे शिंदे गट अश्विनी संजय जंगम आणि शेकाप सुनिता वाघमारे यांच्यात थेट (दुरंगी) लढत होणार आहे.
