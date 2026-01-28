गर्दीऐवजी शुकशुकाट
बॅलार्ड पिअरवरील राष्ट्रवादी कार्यालयात शोककळा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाची बातमी समजल्यानंतर राज्यासह मुंबईतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये शोककळा पसरली. बॅलार्ड पिअर येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या कार्यालयात आज (ता. २८) शोकाकुल वातावरण होते.
कार्यालयात शुकशुकाट होता. कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना आदरांजली वाहिली. कार्यालयात नेहमी गर्दी असते, मात्र आज ती नव्हती. प्रत्येक जण हळहळत होता.
उपमुख्यमंत्री अजिप पवार यांच्या निधनाची बातनी समजताच सर्वांना धक्का बसला. नेहमी कार्यालयात येणारे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी आज कार्यालयात आलेच नाहीत. फक्त कार्यालयातील कर्मचारी हजर होते. नेहमी गाड्यांचा ताफा कार्यालयाच्या आवारात असायचा. कार्यालयात कार्यकर्त्यांची गर्दी आज नव्हती. कार्यालयाबाहेर दोन होर्डिंग लावण्यात आले होते. ‘महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली’ असे त्या वर लिहिले होते. ते वाचून कार्यालयासमोरून जाणारा प्रत्येक जण हळहळत होता. अजितदादांच्या जाण्याने प्रत्येकाचे मन हेलावत होते.
