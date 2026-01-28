आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास करा
आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास करा
नवी मुंबई पालिकेचे शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस यांचे मार्गदर्शन
नेरूळ, ता. २८ (बातमीदार) : पालकांनी पाल्यांचे कौशल्य ओळखावे, त्यांचा कल ओळखूनच त्यांना त्या दृष्टीने प्रोत्साहन द्यावे, मिळालेल्या संधीचे सोने करा, पालकांनी पाल्यासोबत विचारांची देवाण-घेवाण करावी, सर्वांना सोबत घेऊन चला, आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास अनेक माध्यमांतून करा, असा सल्ला नवी मुंबई महापालिकेचे शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस यांनी विद्यार्थ्यांना दिला. पुणे विद्यार्थी गृहाच्या विद्या भवन प्राथमिक मराठी शाळेचा वार्षिक पारितोषिक वितरण व स्नेहसंमेलन समारंभ २३ जानेवारीला पार पडला. शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस हे या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. कार्यक्रमात त्यांनी विद्यार्थी व पालकांना मार्गदर्शन केले.
शाळेत वेगवेगळे कार्यक्रम व उपक्रम फार मोठ्या प्रमाणात साजरे केले जातात. संस्कृती जोपासली जाते. पालक, शिक्षक व विद्यार्थी यांच्या योगदानामुळेच शाळा ठाणे जिल्ह्यात सर्वोत्कृष्ट ठरली असल्याचे सांगत कडूस यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना कुलसचिव दिनेश मिसाळ यांनी संस्थेच्या गौरवशाली इतिहासाची व कार्यक्रमाच्या उद्देशाची माहिती दिली. शाळेने केलेल्या प्रगतीचा आढावा त्यांनी घेतला.
याप्रसंगी संस्थेचे कार्याध्यक्ष राजेंद्र बोऱ्हाडे, कार्यवाह संजय गुंजाळ, संचालक राजेंद्र कांबळे, कुलसचिव दिनेश मिसाळ, केंद्रप्रमुख रेखा पाटील, पीव्हीजी बीसीएस कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. संजय गायकवाड, डॉ. शीतल सुकटे, क्षमा देव, मुख्याध्यापिका सुवर्णा मिसाळ, श्रीजा नायर, मनीषा मुळीक, मुख्याध्यापक गोरख कदम, समन्वयक पांडुरंग मुळीक, पर्यवेक्षिका शोभा लवटे, अस्मिता सलगर, शिक्षकवृंद, पालक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शाळेत अमूल्य सेवा देणाऱ्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी त्यांना सन्मानित करण्यात आले.
त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देणारे, संस्कृती जपणारे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम पार पडले. माजी विद्यार्थ्यांनीही आपल्या कला सादर केल्या. विद्यार्थी व पालकांनी या कार्यक्रमाचा मनसोक्त आनंद घेतला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन नूतन गवांदे यांनी केले.
गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव
वर्षभर राबविल्या जाणाऱ्या विविध उपक्रमांचा, कार्यक्रमांचा व शाळेने मिळवलेल्या यशाची गाथा सांगणारा अहवाल ध्वनीचित्रफितीद्वारे मेघाराणी जोशी व विद्यार्थ्यांनी सादर केला. त्यानंतर शाळेत घेतल्या जाणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांत व विविध सहशालेय स्पर्धांत यशस्वी झालेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद आयोजित वादविवाद स्पर्धेत जिल्हा स्तरावर प्रथम व विभाग स्तरावर तृतीय क्रमांक प्राप्त केलेल्या शिक्षिका आरती किशोर औचर यांना पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले.
फोटो - 878
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.