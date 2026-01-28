अजित पवारांच्या त्या भाषणाने ठाण्यात हास्यकल्लोळ
अजित पवारांच्या निधनाने जागवल्या आठवणी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २८ : राज्याच्या राजकारणात भूकंप घडवत राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे विराजमान झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या योद्ध कर्मयोगी या चरित्र ग्रंथाचे प्रकाशन ठाण्यातील राम गणेश गडकरी रंगायतनमध्ये करण्यात आले. त्यावेळी अजित पवार यांनी चरित्रग्रंथात नातवावर प्रेम करणारा आजोबा फारसा दाखविला नसल्याचे सांगत, उदयला विचारण्याऐवजी माझा सल्ला घ्यायचा, असा मिश्कील सल्ला दिला होता, असे सांगत ठाणेकरांनी अजित पवारांच्या आठवणी जागविल्या.
सर्वसामान्य घरातील कोणतीच राजकीय पार्श्वभूमी नसलेला व शेतकरी कुटुंबातील व्यक्ती असलेले एकनाथ शिंदे हे राज्याच्या मुख्यमंत्री पदी विराजमान झाले. त्यानंतर प्राध्यापक प्रदीप ढवळ यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर योद्ध कर्मयोगी हे चरित्रग्रंथ लिहिले होते. या ग्रंथांचे प्रकाशन तत्कालीन राज्यपाल पी. सी. राधाकृष्ण, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या उपस्थित ठाण्यातील राम गणेश गडकरी रंगायतन येथे ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी पार पडले. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुस्तकात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मूळ गावाचा तालुका चुकीचा असल्याचे नमूद करण्यात आल्याकडे लक्ष वेधले. तसेच या चरित्रग्रंथात नातवावर प्रेम करणारा आजोबा म्हणून मुख्यमंत्री शिंदे हे पुस्तकात फारसे दिसले नसल्याचे सांगत, उदय सामंतला विचारण्याऐवजी माझा सल्ला घ्यायचा असा मिश्कील सल्ला प्रदीप ढवळ यांना दिल्यानंतर नाट्यगृहात एकच हास्यकल्लोळ झाला. तसेच उदय ला युवकच अध्यक्ष मी केला, आमदार आणि मंत्री त्याचा गुरु मी आहे, या त्यांच्या विनोदी भाषणाने नाट्यगृहात एकाच हशा पिकला होता. अजित पवार यांच्या निधनाने ठाण्यातील गडकरीमध्ये त्यांच्या झालेल्या या भाषणाची एकच चर्चा रंगू लागली होती.
