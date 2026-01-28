शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ
भिवंडी, ता. २८ (वार्ताहर) : महाराष्ट्रातील जव्हार, विक्रमगड, वाडा आणि भिवंडी तालुक्यांतून जाणाऱ्या खावडा ४-सी वीजवहन प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आतापर्यंत ४.५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसानभरपाई वितरित करण्यात आली आहे. रेझोनिया लिमिटेडद्वारे संचालित खावडा ४-सी पॉवर ट्रान्समिशन लिमिटेडकडून जमीन, उभ्या पिके व झाडांच्या नुकसानीपोटी ही भरपाई अदा करण्यात येत असल्याची माहिती कंपनी सूत्रांनी दिली.
खावडा ४-सी वीजवहन प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या वीज मनोऱ्यांमुळे आणि विद्युत वाहिन्यांमुळे बाधित झालेल्या शेतजमिनींच्या वापर हक्कासाठी शेतकऱ्यांना सरकारमान्य दरानुसार मोबदला देण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर सविस्तर चर्चा करून उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तालुकानिहाय नुकसानभरपाईचे दर निश्चित केले आहेत. त्यानुसार विक्रमगड येथे प्रति चौ. मी. ६२७ रुपये, वाडा येथे १,२५३ रुपये, जव्हार येथे २४४ रुपये तर भिवंडी तालुक्यात ३,३०० रुपये प्रति चौ. मी. इतकी नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान शेतकरी व जमीनधारकांवर पडणारा आर्थिक भार कमी करण्याच्या उद्देशाने ही भरपाई दिली जात आहे. उर्वरित बाधित शेतकऱ्यांनाही टप्प्याटप्प्याने मोबदला देण्यात येणार असल्याचे कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांना कोट्यवधींचा लाभ
योजनेअंतर्गत वाडा तालुक्यातील शेतकरी पंढरीनाथ भागोजी पाटील यांना १३ लाख ९८ हजार १२८ रुपये, तर लाभार्थी महेंद्र परशुराम जाधव यांना आठ लाख ८९ हजार ९०८ रुपये इतकी नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. टॉवर उभारणीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना याच रकमेइतकी भरपाई पुन्हा दिली जाणार असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
पिके व झाडांसाठी स्वतंत्र मोबदला
आतापर्यंत वितरित करण्यात आलेल्या एकूण भरपाईपैकी २.१२ कोटी रुपये पिके व झाडांच्या नुकसानभरपाईसाठी, तर २.५२ कोटी रुपये जमीन नुकसानभरपाईपोटी अदा करण्यात आले आहेत. वीजवहन प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान उभ्या पिकांचे नुकसान झाल्यास किंवा काही काळ शेतीवर परिणाम झाल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष नुकसानीनुसार भरपाई दिली जात आहे. तसेच, प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या ठिकाणी झाडतोड करावी लागल्यास महसूल विभाग, उद्यान विभाग आणि वन विभाग यांच्या संयुक्त पाहणीद्वारे सरकारच्या नियमांनुसार झाडांचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. त्यानुसार झाडांची नुकसानभरपाई वेळेत आणि योग्य प्रकारे अदा करण्यात आली आहे.
लोकप्रतिनिधींचा समन्वय
वीज मनोरे व विद्युत वाहिन्यांखालील जमिनीच्या वापरासाठी आकर्षक भरपाई निश्चित करण्यापूर्वी संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून व्यापक चर्चा करण्यात आली. या प्रक्रियेत पालघरचे पालकमंत्री गणेश नाईक, खासदार डॉ. हेमंत सवरा, विक्रमगडचे आमदार हरिश्चंद्र भोये आणि भिवंडी ग्रामीणचे आमदार शांताराम मोरे यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधत महत्त्वपूर्ण सहकार्य केले. या समन्वयामुळे भरपाई प्रक्रिया वेगवान व सुलभ झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
प्रति चौ. मीटरमधील दर (रुपयांत)
विक्रमगड : ६२७
वाडा : १,२५३
जव्हार : २४४
भिवंडी : ३,३००
