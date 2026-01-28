अखेर अंबरनाथकरांसाठी अभय योजना लागू
अंबरनाथ, ता. २८ (वार्ताहर) : शहरातील मालमत्ता कर थकबाकीदार नागरिकांसाठी मोठा दिलासा देणारी ‘अभय योजना’ अखेर लागू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत थकीत मालमत्ता करावरील शास्तीमध्ये (दंडात) ५० टक्के सूट देण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली आहे. राज्य सरकारच्या धोरणानुसार अंबरनाथ नगर परिषदेने सादर केलेल्या प्रस्तावाला आयडब्ल्यूबीपी सॉफ्टवेअरनुसार मान्यता मिळाल्याने थकीत रकमेचा बोजा कमी होण्यास मदत होणार आहे.
योजनेचा लाभ सदनिका, दुकाने, गाळे, औद्योगिक वसाहती; तसेच मोठ्या प्रमाणावर शास्ती लागलेल्या मालमत्ताधारकांना मिळणार आहे. त्यामुळे दीर्घकाळापासून मालमत्ता कर थकीत असलेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या संदर्भात नगर परिषदेला मंगळवारी अधिकृत पत्र प्राप्त झाले असून, नगराध्यक्षा तेजश्री करंजुळे-पाटील यांनी पत्रकार परिषदेतून नागरिकांना योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले.
महाराष्ट्र सरकारने नऊ ते दहा महिन्यांपूर्वीच शास्तीमध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत सूट देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, नगर परिषदेत या योजनेची अंमलबजावणी रखडली होती. नागरिकांच्या सातत्यपूर्ण मागणीसह नगराध्यक्षा तेजश्री करंजुळे-पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे अखेर मंगळवारी ‘अभय योजना’ प्रत्यक्षात लागू झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. सध्या नगर परिषदेवर ३८१ कोटी रुपयांची शास्ती थकीत आहे. त्यापैकी अंदाजे १९० कोटी रुपयांची शास्ती योजनेअंतर्गत माफ होणार आहे. नागरिकांनी मूळ थकबाकी रक्कम आणि उर्वरित ५० टक्के शास्ती भरल्यास या सवलतीचा लाभ घेता येणार आहे. जे नागरिक मूळ मालमत्ता कराची थकबाकी एकरकमी भरतील, त्यांना थेट ५० टक्के शास्ती माफी मिळणार आहे. ही योजना ३१ मार्चपर्यंत लागू राहणार आहे.
या निर्णयामुळे नागरिकांवरील आर्थिक ताण कमी होणार आहे. जमा होणारा महसूल शहरातील विकासकामे, मूलभूत सुविधा आणि नागरी सेवा सुधारण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. प्रत्येक प्रभागात जनजागृतीसाठी पालिकेची प्रसार वाहने फिरवण्यात येणार आहे. अधिकाधिक नागरिकांनी ३१ मार्चपूर्वी या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन नगराध्यक्षा करंजुळे-पाटील यांनी केले आहे.
ऑनलाइन सेवा
यंदा पहिल्यांदाच अंबरनाथ नगर परिषदेने मालमत्ता कर भरण्यासाठी ऑनलाइन सेवा सुरू केली आहे. नागरिकांनी नगर परिषदेच्या मालमत्ता कर विभागाशी संपर्क साधावा किंवा अधिकृत संकेतस्थळ https://mahaulb.in/PortalSite/#/app/home येथे भेट देऊन यूपीआय, नेटबँकिंग, क्रेडिट व डेबिट कार्डद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने थकबाकी भरावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ऑनलाइन व्यवहारास अडचण असलेल्या नागरिकांसाठी एकखिडकी सेवा तसेच विशेष कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.