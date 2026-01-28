आठवणी : अजित पवार
मागील ४० वर्षे मी अजितदादांसाेबत काम केले. नुकत्याच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मुळा-मुठा नद्यांसंदर्भातील पुणे नदी सुधार प्रकल्पाच्या बैठकीत आमची भेट झाली. नदीचा वाटछेद कमी न करता सुरक्षित काम कसे राहील यावरही चर्चा झाली. बैठकीनंतर निघताना त्यांनी दमदार शेकहॅंड करून ‘थॅँक यू सुर्वेजी’ असे म्हणत मला निरोप दिला. ती माझी शेवटची भेट ठरली. माझा भाऊच मला अचानक सोडून गेल्याची भावना माझ्या मनात आहे.
- अविनाश सुर्वे, माजी प्रधान सचिव, जलसंपदा
अजितदादांचे निसर्गावर फार प्रेम होते. कोणतेही झाड पाहिल्याबरोबर ते झाड कशाचे आहे, त्याचे काय फायदे आहेत हे दादा लगेच सांगू शकत. स्वच्छता, नीटनेटकेपणा हा दादांचा स्थायीभाव होता. दादा ज्या ज्या खात्याचे मंत्री झाले त्या त्या खात्यामार्फत त्यांनी चांगली कामे केली. त्यांनी २०१४मध्ये विरोधी पक्षाची भूमिका बजावतानाही राज्यभर आंदाेलने करून सत्ताधारी पक्षाला काम करायला भाग पाडले. आता असा नेता पुन्हा होणे नाही.
- पदम प्रताप पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व अभ्यासक
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना समजावून घेणे व चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी उभ्या राहणाऱ्या मोजक्या नेत्यांत अजित पवार यांचा समावेश होता. दोन वर्षे पुणे महापालिका आयुक्तपदावर काम करताना याचा मला अनुभव आला. अनेक नेते, कार्यकर्त्यांच्या कामांसाठी शिफारशी करतात, पण त्यांनी अशी कामे कधीही सांगितली नाहीत. उलट प्रशासकीय कामात त्रास देणाऱ्या किंवा अडथळा आणणाऱ्या कार्यकर्त्यांना परस्पर समजावत.
- महेश झगडे, निवृत्त सनदी अधिकारी
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संघर्ष यात्रेत एकदा कार्यकर्त्यांनी मंचावर अजितदादांसाठी राजेशाही थाटाची एकच खुर्ची ठेवली होती. दादांनी ती खुर्ची स्वत:च्या हाताने उचलून बाजूला केली. त्यांच्यासाेबत अनेकदा विमानातून प्रवास केला. ते वैमानिकाचे नाव, गाव इत्यादीबाबत आपुलकीने चौकशी करायचे. विमान पोहोचण्याची वेळही ते विचारत असत. त्यांच्यामुळेच आमदारांच्या स्वीय सहाय्यकांचे मानधन ३० हजार रुपये झाले. त्यात ४० हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा त्यांचा ठाम मानस होता. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्या होत्या; मात्र अंमलबजावणी होण्याआधीच त्यांना काळाने आमच्यातून हिरावून नेले.
- प्रशांत जोशी, माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांचे पीए
