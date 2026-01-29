मनोर-पालघर प्रवासात धोका
मनोर-पालघर प्रवासात धोका
धोकादायक वळणांमुळे अपघातांची शक्यता
कासा, ता. २९ (बातमीदार)ः जव्हार, मोखाडा, वाडा, तलासरी, डहाणूतील नागरिक शासकीय कार्यालये, महाविद्यालये, रुग्णालयांसाठी पालघरला ये-जा करतात, पण मनोर ते पालघर यादरम्यानचा मुख्य रस्ता अरुंद, नागमोडी वळणांचा असल्याने प्रवास धोकादायक झाला आहे.
पालघर जिल्ह्याची स्थापना १ ऑगस्ट २०१४ रोजी महाराष्ट्रातील ३६ वा जिल्हा ठरला. आदिवासीबहुल आणि भौगोलिकदृष्ट्या सागरी किनारपट्टी तसेच डोंगराळ रचना असलेल्या जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास निर्मितीमागील मुख्य उद्देश होता. जिल्ह्याच्या पश्चिमेस अरबी समुद्र, उत्तरेस गुजरात, दादरा-नगर हवेली, पूर्वेस ठाणे व नाशिक जिल्ह्यांची सीमा आहे. जिल्ह्याचे मुख्यालय पालघर येथे निश्चित करण्यात आल्याने विविध तालुक्यांतील नागरिकांना प्रशासकीय, शैक्षणिक व आरोग्यविषयक कामांसाठी वारंवार पालघर गाठावे लागते. पालघर येथे प्रशासकीय कार्यालयांची वाढ, शैक्षणिक संस्था आणि आरोग्य सुविधा विस्तारल्या आहेत. दुर्गम आदिवासी भागातील गरीब, कष्टकरी नागरिकांना जिल्हा मुख्यालयात येण्यासाठी सुलभ दळणवळणाची गरज आहे. त्यामुळे मनोर-पालघर रस्ता रुंदीकरणालासुरुवात करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
----------------------------------------
वाहतुकीत प्रचंड वाढ
- विविध पायाभूत प्रकल्पांमुळे नवीन रेल्वेमार्ग, द्रुतगती मार्ग प्रकल्प तसेच बुलेट ट्रेनसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांमुळे जडवाहनांची वर्दळ वाढली आहे. मात्र, रस्त्याची रुंदी, दर्जा वाढवण्याचे काम अपेक्षित वेगाने झालेले नाही. परिणामी, अरुंद रस्ता, तीव्र वळणांमुळे अपघातांची शक्यता आहे.
- वाघोबा खिंड परिसरातील तीव्र वळणे धोकादायक आहेत. या ठिकाणी एखादा मोठा अपघात झाल्यास वाहतूक ठप्प होऊन जिल्ह्याचा संपर्क तुटण्याची शक्यता असते. त्याचा परिणाम आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, रुग्णवाहिका आणि शासकीय कामकाजांवर होऊ शकतो.
--------------------------
पालघर जिल्हा झाल्यापासून मुख्यालयात जावे लागते. त्यामुळे अरुंद, नागमोडी वळणे असलेला मनोर-पालघर रस्ता चार पदरी करण्याची गरज आहे.
ः- संतोष देशमुख, अध्यक्ष, महालक्ष्मी मंदिर ट्रस्ट
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.